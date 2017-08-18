17 августа в Саду Металлургов прошли первые сеансы в 4G-кинотеатре под открытым небом.

Его открыла компания Tele2. До 27 августа включительно с четверга по воскресенье новокузнечане и гости города могут бесплатно посмотреть любимые фильмы под открытым небом. Вход открыт для абонентов всех сотовых операторов.

Чтобы попасть на сеанс, нужно проголосовать за фильм рядом с кинотеатром у промоутеров, пройти регистрацию, выбрав день и время сеанса. Приглашение зрителям направят на электронную почту или эсэмэс-сообщением.

С собой можно взять до двух человек. А уже на месте желающие могут подключиться к Tele2.

Сам кинотеатр расположился за ДК КМК. Над большим навесом поставили около 20-ти мягких пуфиков, на которых можно сесть, вытянув ноги. Абоненты Tele2 вдобавок получат бесплатный попкорн.

Кино транслируют на 4G-скорости с онлайн-кинотеатра Ivi.ru. В программе три сеанса, из них два обязательных: для малышей, с 16:00, и взрослых, с 20:10. Например, в пятницу, 18 августа, на первом сеансе показывают мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» с рейтингом 6+, а на третьем — комедию SuperАлиби для зрителей от 12 лет.

Также есть сеанс в 18:00, и на него зрители сами выбирают кинокартину, предварительно посмотрев трейлер у промоутеров.

«Год назад мы запустили 4G-технологию в Кузбассе, и в этом году мы продолжаем развитие этой технологии, запустили 4G на частоте 1800 МГц. Это нам позволило увеличить скорость и увеличить покрытие. Скорости мы сейчас предлагаем до 70 Мбит в секунду, и этого достаточно, чтобы просматривать видео в режиме онлайн. Именно поэтому возникла идея с 4G-кинотеатром. Мы хотим продемонстрировать аудитории возможность мобильного интернета. Открыто и честно показываем фильмы при помощи мобильного интернета», — сказал коммерческий директор кемеровского филиала Tele2 Артём Степанов.

Новокузнецк — не единственный город, где проходит такая акция. Две недели кряду фильмы под открытым небом посмотрят и кемеровчане. А вообще, онлайн-кинотеатр запустили в 50-ти городах страны.







