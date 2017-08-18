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В Кемерове в аварию попали сразу три маршрутки: видео появилось в сети

Сегодня 10:25
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rusdtp.ru

Массовое ДТП произошло в Кемерове 18 августа. Его участниками стали три пассажирских автобуса.

Как сообщает VSE42.Ru, ДТП с участием трёх маршруток произошло в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы отмечают, что автобусы перегородили проезжую часть. Автомобилям приходится объезжать аварию по трамвайным путям.

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