В Кемерове в аварию попали сразу три маршрутки: видео появилось в сети
Сегодня 10:25
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Массовое ДТП произошло в Кемерове 18 августа. Его участниками стали три пассажирских автобуса.
Как сообщает VSE42.Ru, ДТП с участием трёх маршруток произошло в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы отмечают, что автобусы перегородили проезжую часть. Автомобилям приходится объезжать аварию по трамвайным путям.
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