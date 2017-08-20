Перед вами уравнение с двумя неизвестными:

Неизвестная Y — это искомая цифра кода. А вот неизвестная X может стать вам известной, если вы отправитесь к зданию по адресу Свердлова, 10. Это здание окружено одинаковыми геометрическими фигурами, ромбами. Посчитайте, сколько их всего — это неизвестная X. Узнав ее, вы сможете решить уравнение и найти неизвестную Y. А если у вас вызовет затруднение его решение — значит, вам следует обратиться в учреждение по адресу Свердлова, 10…

Условия поиска седьмой цифры кода — тут же, через двое суток. Приз для победителя квеста Код да VITTO… — дальше вы знаете.