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Я уже с вами.
Перед вами уравнение с двумя неизвестными:
Неизвестная Y — это искомая цифра кода. А вот неизвестная X может стать вам известной, если вы отправитесь к зданию по адресу Свердлова, 10. Это здание окружено одинаковыми геометрическими фигурами, ромбами. Посчитайте, сколько их всего — это неизвестная X. Узнав ее, вы сможете решить уравнение и найти неизвестную Y. А если у вас вызовет затруднение его решение — значит, вам следует обратиться в учреждение по адресу Свердлова, 10…
Условия поиска седьмой цифры кода — тут же, через двое суток. Приз для победителя квеста Код да VITTO… — дальше вы знаете.
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