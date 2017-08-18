В Кемерове у многодетного отца, известного кузбассовцам по участию в передаче «Пусть говорят», забрали двоих детей.

Ранее в детский дом были отправлены три его дочери. Сыновья — девятилетний Даниил и пятилетний Рустам оставались с отцом. В четверг, 17 августа, мужчину задержали полицейские. А утром 18 августа органы опеки забрали и мальчиков, сообщает Vse42.ru.

Как отмечает издание, судебного решения об изъятии детей нет. Отец не лишён родительских прав. По словам представителей органов опеки, детей отправят на диспансеризацию. Они будут находиться в больнице. Причина — отсутствие нормальных условий проживания дома.

Напомним, мама детей лишена родительских прав. Отец ребятишек — гражданин Узбекистана и в России живёт без соответствующего разрешения миграционной службы, то есть нелегально.