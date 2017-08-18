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Ждать ли повышения стоимости проезда: результаты встречи маршрутчиков и администрации

Сегодня 10:45
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fotobus.msk.ru

Вчера, 17 августа, прошло совещание, посвящённое повышению цен в маршрутках Новокузнецка.

На встрече присутствовали представители городского Совета народных депутатов, Общественной палаты, члены Общероссийского народного фронта, управления по транспорту, а также мэр города, пишет Novokuznetsk.su.

На совещании обсудили необходимость повышения стоимость проезда.

Представители новокузнецких предпринимателей-перевозчиков предоставили все расчёты, согласно которым себестоимость проезда составляет 16 рублей 94 копейки. Однако с учётом рекомендуемого специалистами процента рентабельности эта сумма — 21 рубль 94 копейки.

На совещании приняли решение создать рабочую группу, которая изучит все предоставленные документы и предложит пути решения наболевшего вопроса.

Сергей Кузнецов заявил, что необходимо учитывать мнение не только частных перевозчиков, но и пассажиров.

Следующая встреча по данному вопросу состоится в начале сентября.

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