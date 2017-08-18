Минфин приготовил очередные безрадостные для потребителей поправки в закон.

Изменения касаются Налогового кодекса и предполагают, что производителей спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии обложат акцизом на этиловый спирт. Сейчас такого сбора нет.

Предполагается, что производители заплатят 523 рубля за литр спирта и 107 — за такой же объём денатурированного спирта. Поправки позволят убрать с рынка недобросовестных производителей, которые используют этиловый спирт не по назначению. Изменения ударят по карману потребителей. Самая дешёвая продукция подорожает в 1,5−2 раза, пишут «Известия».

Сейчас Минфин направил проект на рассмотрение в Федеральную налоговую службу, Росалкогольрегулирование, Минпромторг и так далее. Уже известно, что Минэкономразвития идею не поддержал.

Предварительно, акцизы введут с 1 января 2018 года.

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