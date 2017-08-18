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Косметика и бытовая химия могут подорожать в два раза

Сегодня 10:45
626
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Минфин приготовил очередные безрадостные для потребителей поправки в закон.

Изменения касаются Налогового кодекса и предполагают, что производителей спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии обложат акцизом на этиловый спирт. Сейчас такого сбора нет.

Предполагается, что производители заплатят 523 рубля за литр спирта и 107 — за такой же объём денатурированного спирта. Поправки позволят убрать с рынка недобросовестных производителей, которые используют этиловый спирт не по назначению. Изменения ударят по карману потребителей. Самая дешёвая продукция подорожает в 1,5−2 раза, пишут «Известия».

Сейчас Минфин направил проект на рассмотрение в Федеральную налоговую службу, Росалкогольрегулирование, Минпромторг и так далее. Уже известно, что Минэкономразвития идею не поддержал.

Предварительно, акцизы введут с 1 января 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал о грядущем подорожании мёда в России.

Комментарии 4
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математик
8 0
Подо@асы
Это не совсем то слово,которое их характеризует.вот, если эту характеристику возвести в степень....
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аб...вг
4 0
Да пофигу. Будем и в речках стираться, лишь бы заботливые наши счастливы были, мля их нах
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