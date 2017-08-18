Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа
Здоровый город

Россиян предупредили о новом вирусе гриппа

Сегодня 11:06
142
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
komiinform.ru

Этой осенью россияне столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа.

Один из них имеет новый штамм. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По её словам, грипп неизбежен. В этом году в России ожидаются свиной и гонконгский грипп, вирус гриппа B, а также новый вид — A (H1N1). Прошлогодняя прививка может оказаться неэффективной против последнего, поэтому россиянам рекомендуют пройти вакцинацию.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ