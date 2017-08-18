Этой осенью россияне столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа.

Один из них имеет новый штамм. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По её словам, грипп неизбежен. В этом году в России ожидаются свиной и гонконгский грипп, вирус гриппа B, а также новый вид — A (H1N1). Прошлогодняя прививка может оказаться неэффективной против последнего, поэтому россиянам рекомендуют пройти вакцинацию.