Этой осенью россияне столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа.
Один из них имеет новый штамм. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
По её словам, грипп неизбежен. В этом году в России ожидаются свиной и гонконгский грипп, вирус гриппа B, а также новый вид — A (H1N1). Прошлогодняя прививка может оказаться неэффективной против последнего, поэтому россиянам рекомендуют пройти вакцинацию.
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