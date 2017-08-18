Эксперты КемГУ помогут сократить очереди в больницах.

Кемеровский Государственный Университет при поддержке Департамента охраны здоровья населения подготовили проект «Бережная поликлиника».

В опорном вузе Кузбасса разработали модель системы работы с пациентами. Программа «Бережная поликлиника» предполагает усовершенствование качества обслуживания за счёт сокращения трудозатрат персонала, как следствие, сокращение времени, проведенного в больнице. Для этого усовершенствуют рабочие места в больницах и поликлиниках.

Опробовать пилотную программу решили в кемеровской Детской клинической больнице № 1. В скором времени к проекту присоединятся еще несколько новокузнецких и кемеровских поликлиник.

Руководит проектом заведующая кафедрой общей и региональной экономики КемГу профессор, доктор экономических наук Галина Мекуш, пишет СибДепо.