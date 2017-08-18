В России намерены ввести новые водительские права
Сегодня 11:30
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Водительские удостоверения предложили оснащать специальными чипам.
Такую идею предложил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Предполагается, что водительское удостоверение будет содержать микросхему с биометрическими данными и электронной подписью владельца, сообщает «Интерфакс».
Кроме этого, документ будет содержать электронную подпись, что позволит человеку с лёгкость подтверждать свою личность при пользовании различными государственными и финансовыми услугами.
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