Водительские удостоверения предложили оснащать специальными чипам.

Такую идею предложил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Предполагается, что водительское удостоверение будет содержать микросхему с биометрическими данными и электронной подписью владельца, сообщает «Интерфакс».

Кроме этого, документ будет содержать электронную подпись, что позволит человеку с лёгкость подтверждать свою личность при пользовании различными государственными и финансовыми услугами.