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В России намерены ввести новые водительские права

Сегодня 11:30
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kubnews.ru

Водительские удостоверения предложили оснащать специальными чипам.

Такую идею предложил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Предполагается, что водительское удостоверение будет содержать микросхему с биометрическими данными и электронной подписью владельца, сообщает «Интерфакс».

Кроме этого, документ будет содержать электронную подпись, что позволит человеку с лёгкость подтверждать свою личность при пользовании различными государственными и финансовыми услугами.

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