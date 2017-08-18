«Первый канал» готовится к очередным изменениям.

Своё существование прекратят программы «Первая студия», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка». О их закрытии официально объявят в сентябре.

Тогда же зрителям представят новые телепроекты. Какие именно, неизвестно.

Как сообщает Ura.ru с ссылкой на источник в руководстве «Первого канала», запрос на обновление телеконтента поступил из «кремлёвских кабинетов».

Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова и Александра Олешко, а также о закрытии передач «Пока все дома» и «Наедине со всеми».