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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

С «Первого канала» исчезнут ещё четыре популярные программы

Сегодня 12:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.1tv.ru

«Первый канал» готовится к очередным изменениям.

Своё существование прекратят программы «Первая студия», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка». О их закрытии официально объявят в сентябре.

Тогда же зрителям представят новые телепроекты. Какие именно, неизвестно.

Как сообщает Ura.ru с ссылкой на источник в руководстве «Первого канала», запрос на обновление телеконтента поступил из «кремлёвских кабинетов».

Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова и Александра Олешко, а также о закрытии передач «Пока все дома» и «Наедине со всеми».

Комментарии 12
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RAD_Enot 1027
6 0
Это они по данным росстата популярные?
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...
9 1
Ну,всё...Это...КАТАСТРОФА..А,если эти пресловутые «кремлёвские кабинеты» уберут ДОМ-2...тогда,молодёжи будет не хрен делать дома и они все "вывалят" на улицу..КОШМАР..Резко возрастёт проституция,алкоголизм ,наркомания и преступность..и у всей стране начнётся ВЕЛИЧАЙШИЙ ОБЛОМ...)))
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RAD_Enot 1027
11 0

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Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
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бортовой самописец
1 0
RAD_Enot:
Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
А как футбол смотреть , без телевизора ?
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Vasya
2 0
А как футбол смотреть , без телевизора ?
На компуктере, в интернете))
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Ветер перемен...
3 0
RAD_Enot:
Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
Аналогично. Чувствую себя сбежавшим от зомбирования.
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RAD_Enot 1027
0 0
А как футбол смотреть , без телевизора ?
Таки да. На компуктере. На нём каналов больше и рекламы меньше.
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RAD_Enot 1027
1 0
Аналогично. Чувствую себя сбежавшим от зомбирования.
По интернетам тоже этого гумуса полно. Но чувство власти над информационным потоком доставляет.
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z
0 0
Убирают передачи с завышенными рейтингами условно дофинансируемые за счет бюждета.
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)
1 1

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Судя по вашему жаргону, у вас срок уже был или светит в ближайшее время.:))) Вы не "ветер перемен", а пена общества.
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Андрей
1 0
А Дом 2, как я понял крышует большая шишка, так и будет продолжатся эта вакханалия!!!!!!!!!
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когда исчезнет Первый канал?
0 0
вот так должно ставить вопрос.
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