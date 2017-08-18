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Я уже с вами.
«Первый канал» готовится к очередным изменениям.
Своё существование прекратят программы «Первая студия», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка». О их закрытии официально объявят в сентябре.
Тогда же зрителям представят новые телепроекты. Какие именно, неизвестно.
Как сообщает Ura.ru с ссылкой на источник в руководстве «Первого канала», запрос на обновление телеконтента поступил из «кремлёвских кабинетов».
Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова и Александра Олешко, а также о закрытии передач «Пока все дома» и «Наедине со всеми».
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
Уже лет семь примерно живу без телевизора вообще. Оно так как то для нервов полезнее.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Судя по вашему жаргону, у вас срок уже был или светит в ближайшее время.:))) Вы не "ветер перемен", а пена общества.