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Я уже с вами.
На горячую линию Общественной палаты (ОП) с начала летнего сезона поступило около 800 жалоб от туристов.
Примерно 50% туристов недовольны качеством обслуживания и инфраструктурой, пишут «Известия».
Около 30% россиян пожаловались на работу авиакомпаний. Так, чаще всего жалуются на отмену и задержку рейсов авиаперевозчиков: «ВИМ-Авиа», «AZUR air», «Royal Flight», «Россия», «Nordwind», «Уральские авиалинии». Чаще с такими проблемами сталкиваются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Также россияне возмущены грязными пляжами и неубранным мусором в зоне отдыха. Большинство таких обращение — около 70%, пришли из Краснодарского края. Чаще других упоминают грязные пляжи в Анапе, Сочи и Геленджике.
«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может „здравствуйте“ сказать», — сообщила пресс-служба Общественной Палаты.
В ведомстве отметили, что все полученные заявления рассмотрят на профильных общественных слушаниях осенью. В планах разработка рекомендаций для Ростуризма.
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ответ гугла
в 11 колониях и 16 поселениях.
за фанфуриками это к ввп и дырявым ведрам.