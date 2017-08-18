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Россияне пожаловались на отечественные курорты

Сегодня 12:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aroundball.ru

На горячую линию Общественной палаты (ОП) с начала летнего сезона поступило около 800 жалоб от туристов.

Примерно 50% туристов недовольны качеством обслуживания и инфраструктурой, пишут «Известия».

Около 30% россиян пожаловались на работу авиакомпаний. Так, чаще всего жалуются на отмену и задержку рейсов авиаперевозчиков: «ВИМ-Авиа», «AZUR air», «Royal Flight», «Россия», «Nordwind», «Уральские авиалинии». Чаще с такими проблемами сталкиваются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Также россияне возмущены грязными пляжами и неубранным мусором в зоне отдыха. Большинство таких обращение — около 70%, пришли из Краснодарского края. Чаще других упоминают грязные пляжи в Анапе, Сочи и Геленджике.

«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может „здравствуйте“ сказать», — сообщила пресс-служба Общественной Палаты.

В ведомстве отметили, что все полученные заявления рассмотрят на профильных общественных слушаниях осенью. В планах разработка рекомендаций для Ростуризма.

Комментарии 5
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Турист
15 5
Умный человек отдыхать и жить в России не будет, а для остальных и так сойдёт.
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Клавдия
8 1
Отдыхать надо за границей . У нас менталитет такой : " стервис" вместо сервиса!
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123
3 0
горячая линия))) заходим на ФЛАМП и читаем отзывы про рюзьке сервис
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бродяга
8 0
где можно хорошо отдохнуть и посидеть с друзьями в иркутской обл.
ответ гугла
в 11 колониях и 16 поселениях.
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ВАТНЫЙ СЕКТОР
0 0
лучший отдых это фанфурик и лавка у дома.
за фанфуриками это к ввп и дырявым ведрам.
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