На горячую линию Общественной палаты (ОП) с начала летнего сезона поступило около 800 жалоб от туристов.

Примерно 50% туристов недовольны качеством обслуживания и инфраструктурой, пишут «Известия».

Около 30% россиян пожаловались на работу авиакомпаний. Так, чаще всего жалуются на отмену и задержку рейсов авиаперевозчиков: «ВИМ-Авиа», «AZUR air», «Royal Flight», «Россия», «Nordwind», «Уральские авиалинии». Чаще с такими проблемами сталкиваются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Также россияне возмущены грязными пляжами и неубранным мусором в зоне отдыха. Большинство таких обращение — около 70%, пришли из Краснодарского края. Чаще других упоминают грязные пляжи в Анапе, Сочи и Геленджике.

«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может „здравствуйте“ сказать», — сообщила пресс-служба Общественной Палаты.

В ведомстве отметили, что все полученные заявления рассмотрят на профильных общественных слушаниях осенью. В планах разработка рекомендаций для Ростуризма.