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В России появятся пластиковые деньги

Сегодня 12:18
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Банкноту в 200 рублей и памятную купюру к Чемпионату мира по футболу-2018 изготовят с применением пластика.

Так Центробанк решил повысить защиту купюр. Новые деньги станет сложнее запачкать или разорвать, и они прослужат намного дольше нынешних. Помимо этого, купюры из пластика сложнее подделать.

Сейчас все купюры у нас делают из бумаги со 100%-ным содержанием хлопка. А бумагу для банкноты в 200 рублей пропитают полимером и покроют защитным лаком. На купюре к Чемпионату мира испытают новые защитные элементы с полимерным материалом подложки. Вследствие этого банкноты станут более прочными и фактически пластиковыми, пишет Novokuznetsk.su.

Новые деньги прослужат россиянам в 3−5 раз дольше, чем нынешние. Однако при их утилизации может возникнуть проблема. Отделить бумагу от полимера очень сложно, и купюры придётся сжигать, нанося вред природе.

Как ранее писал ВашГород.ру, банкнота в 200 рублей появится в России в октябре. А билет Банка России к Чемпионату мира выпустят в марте.

Комментарии 1
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Ветер перемен...
4 1
Ещё монеты из титана пусть сделают.
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