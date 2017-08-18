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Жилищно-коммунальные платежи не по карману россиянам

Сегодня 12:35
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Obyektiv.press

Долг жителей страны на сегодня составляет больше 500 млрд рублей.

Только за первые три месяца 2017 года граждане задолжали за коммуналку 510 млрд рублей, сообщили в Минстрое.

Однако на конец прошлого года сумма задолженности была выше на 21%. В 2015 году этот показатель составлял 524 млрд рублей.

Социологи утверждают, что положительная динамика скорее связана с «находчивостью» граждан. Многие россияне вынуждены придумывать разные, не всегда законные способы экономии на услугах ЖКУ. Жители страны жалуются, что на оплату коммуналки у них уходит большая часть семейного дохода, пишет Novokuznetsk.su.

В ведомстве также сообщили, что большая часть граждан исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Всего лишь 6% жителей считаются должниками. Однако этого хватило, чтобы накопить огромный долг в полтриллиона рублей.

Комментарии 5
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Я так кумекаю:
8 0
Пора уже менять жителей России, иначе неплатежи будут в убыток стране только расти !
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Грымза
13 5
Взяли бы, да списали все долги по ЖКХ, а то каким-то странам списывают, а своих граждан прессуют по полной.
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Я так кумекаю:
6 0
Взяли бы, да списали все долги по ЖКХ, а то каким-то странам списывают, а своих граждан прессуют по полной.
Дуре и Умному важно, что о них за рубежом будут думать. А у нас есть право дооооооооолго запрягать, запрягать и запрягать ... !
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хельга
5 5
Вот если бы списали долги ипотеки для тех людей которые выплатили половину суммы вот это да люди бы благодарны бы были тк фактически ониее уже выплатили и тогда и долгов бы не было и тд!!!!!
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z
7 0
Это не долг, это завышенная ставка тарифов госмонополий.
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