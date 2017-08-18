Долг жителей страны на сегодня составляет больше 500 млрд рублей.

Только за первые три месяца 2017 года граждане задолжали за коммуналку 510 млрд рублей, сообщили в Минстрое.

Однако на конец прошлого года сумма задолженности была выше на 21%. В 2015 году этот показатель составлял 524 млрд рублей.

Социологи утверждают, что положительная динамика скорее связана с «находчивостью» граждан. Многие россияне вынуждены придумывать разные, не всегда законные способы экономии на услугах ЖКУ. Жители страны жалуются, что на оплату коммуналки у них уходит большая часть семейного дохода, пишет Novokuznetsk.su.

В ведомстве также сообщили, что большая часть граждан исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Всего лишь 6% жителей считаются должниками. Однако этого хватило, чтобы накопить огромный долг в полтриллиона рублей.