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На сколько могут подорожать лекарства в России

Сегодня 12:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zdrav-press.ru

Российские эксперты прогнозируют рост цен на медикаменты.

По их мнению, уже осенью цены в аптеках могут вырасти на 5−20 процентов.

В первую очередь, считают специалисты, поднимутся цены на так называемые сезонные препараты, которые пользуются наибольшим спросом. Лекарства, входящие в список жизненно необходимых, дорожать не будут. Напомним, цены на такие медикаменты регулируются государством.

Возможное подорожание лекарств эксперты связывают с увеличением затрат на покупку зарубежных медикаментов. За первые пять месяцев 2017 года они выросли на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в натуральном эквиваленте препаратов иностранного производства стало ввозиться лишь на 4 процента больше, пишут «Известия».

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении цен на косметику и бытовую химию.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
4 0
В связи с недофинансированием здравоохранения в нашей РФ, необходимо принимать какой-нибудь Закони , который в противовес закону Димы Яковлева, напротив, позволял бы америкосам "усыновлять" больных стариков, или что-нибудь чуть менее эффективное придумать.
У меня при "средней" зарплате идеи прут, а если мне платить как депутату ГД - в гениальный разнос уйду !!!!
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Vasya
7 0
Как так то?!?! Инфляция 3.9% лекарства на 5-20%?!
Ау, правители может разьясните?!
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z
6 0
Как так то?!?! Инфляция 3.9% лекарства на 5-20%?!
Ау, правители может разьясните?!
Не путай инфляцию и желание заработать больше бабла на здоровье обнищающего населения.
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Игорь
0 0
Я не эксперт, но по поводу поведения цен в России, за последние пять лет ни разу не ошибся... ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ НАЧАЛЬНИКОМ ЭКСПЕРТОВ!!!! Пожалуйста! Я и в выборах 2018 уже всё пропрогнозировал.... Кому дать инфу?
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