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Я уже с вами.
Российские эксперты прогнозируют рост цен на медикаменты.
По их мнению, уже осенью цены в аптеках могут вырасти на 5−20 процентов.
В первую очередь, считают специалисты, поднимутся цены на так называемые сезонные препараты, которые пользуются наибольшим спросом. Лекарства, входящие в список жизненно необходимых, дорожать не будут. Напомним, цены на такие медикаменты регулируются государством.
Возможное подорожание лекарств эксперты связывают с увеличением затрат на покупку зарубежных медикаментов. За первые пять месяцев 2017 года они выросли на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в натуральном эквиваленте препаратов иностранного производства стало ввозиться лишь на 4 процента больше, пишут «Известия».
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении цен на косметику и бытовую химию.
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У меня при "средней" зарплате идеи прут, а если мне платить как депутату ГД - в гениальный разнос уйду !!!!
Ау, правители может разьясните?!
Ау, правители может разьясните?!