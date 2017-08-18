Российские эксперты прогнозируют рост цен на медикаменты.

По их мнению, уже осенью цены в аптеках могут вырасти на 5−20 процентов.

В первую очередь, считают специалисты, поднимутся цены на так называемые сезонные препараты, которые пользуются наибольшим спросом. Лекарства, входящие в список жизненно необходимых, дорожать не будут. Напомним, цены на такие медикаменты регулируются государством.

Возможное подорожание лекарств эксперты связывают с увеличением затрат на покупку зарубежных медикаментов. За первые пять месяцев 2017 года они выросли на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в натуральном эквиваленте препаратов иностранного производства стало ввозиться лишь на 4 процента больше, пишут «Известия».

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении цен на косметику и бытовую химию.