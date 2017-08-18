Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Новый вирус атакует смартфоны россиян и крадёт деньги

Сегодня 13:07
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
The-geek.ru

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, крадущий деньги с карт.

По информации экспертов, новая модификация банковского трояна Faketoken ворует личные данные пользователей через популярные приложения, пишет Газета.ru.

Так, вирус атаковал программы для оплаты штрафов ГИБДД и сервисы бронирования, приложения для онлайн-заказа такси.

В «Лаборатории Касперского» предполагают, что троян опасен в основном для пользователей Android. Действие вредоносной программы замечено на территории России и других стран СНГ.

Однако специалисты отметили, что география заражения будет расти, поскольку атакуемые приложения пользуются большой популярностью у людей по всему миру.

«Тот факт, что создатели банковского троянца теперь интересуются любыми другими приложениями, в которых есть возможность прикрепить карту для оплаты услуг, возможно, заставит разработчиков этих приложений задуматься об обеспечении безопасности пользователей. Банковская индустрия, успевшая в полном объёме оценить всю серьезность рисков, исходящих от мобильных зловредов, уже приняла ряд мер и внедрила защитные технологии в свои сервисы. Вероятно, теперь настала очередь других игроков на рынке мобильных приложений», — заявил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Троянец, как рассказали киберспециалисты, действует по схеме перекрытия окон. Когда пользователь открывает приложение, ему вместо оригинального окна выводится другое, с таким же дизайном. Однако данные о банковской карте, которые человек вводит в это окно, моментально похищаются.

Скорее всего, Faketoken проникает в смартфон через SMS-рассылку, в которой предлагается загрузить некие фотографии.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
RAD_Enot 1027
3 0
У кого то есть деньги на картах?
Вот и я думаю. Не на тех нарвались) Нефига тут своровать)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ