Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, крадущий деньги с карт.

По информации экспертов, новая модификация банковского трояна Faketoken ворует личные данные пользователей через популярные приложения, пишет Газета.ru.

Так, вирус атаковал программы для оплаты штрафов ГИБДД и сервисы бронирования, приложения для онлайн-заказа такси.

В «Лаборатории Касперского» предполагают, что троян опасен в основном для пользователей Android. Действие вредоносной программы замечено на территории России и других стран СНГ.

Однако специалисты отметили, что география заражения будет расти, поскольку атакуемые приложения пользуются большой популярностью у людей по всему миру.

«Тот факт, что создатели банковского троянца теперь интересуются любыми другими приложениями, в которых есть возможность прикрепить карту для оплаты услуг, возможно, заставит разработчиков этих приложений задуматься об обеспечении безопасности пользователей. Банковская индустрия, успевшая в полном объёме оценить всю серьезность рисков, исходящих от мобильных зловредов, уже приняла ряд мер и внедрила защитные технологии в свои сервисы. Вероятно, теперь настала очередь других игроков на рынке мобильных приложений», — заявил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Троянец, как рассказали киберспециалисты, действует по схеме перекрытия окон. Когда пользователь открывает приложение, ему вместо оригинального окна выводится другое, с таким же дизайном. Однако данные о банковской карте, которые человек вводит в это окно, моментально похищаются.

Скорее всего, Faketoken проникает в смартфон через SMS-рассылку, в которой предлагается загрузить некие фотографии.