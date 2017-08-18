Кемеровчане задыхаются от зловония бараньих туш
Сегодня 13:19
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Я уже с вами.
Жители улицы Железнодорожной в Кемерове вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
Там несколько недель не вывозят мусор. Из-за этого по улице распространяется зловонный запах. Кемеровчане обращались в разные инстанции, чтобы решить проблему. Но безрезультатно. С последней надеждой они обратились в редакцию «Вести-Кузбасс».
Сейчас городские власти взяли ситуацию под контроль и пообещали, что в ближайшее время на улице будет наведён порядок.
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