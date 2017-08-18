Уже несколько лет российские специалисты активно работают над созданием беспилотного автомобиля.

Беспилотные автомобили в России через 10 лет будут стоит 3−5 тысячи долларов. Об этом рассказал помощник президента Игорь Левитин. Такие данные помощник президента озвучил, основываясь на текущей динамике цен на беспилотные автомобили.

«Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня — 35 тысяч долларов. Думаю, что через 10 лет порядка трех-пяти тысяч долларов будет стоить беспилотник», — цитирует слова Игоря Левитина РИА «Новости» .

В России разработкой машин с автопилотом занимаются, в частности, тольяттинский и нижегородский заводы. Так, «АвтоВАЗ» уже вывел на тесты LADA Kalina с системами автопилота, а «Группа ГАЗ» представила беспилотный «ГАЗель Бизнес».