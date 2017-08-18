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Названа стоимость беспилотного автомобиля в России через 10 лет

Сегодня 13:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Avtoradio.ru

Уже несколько лет российские специалисты активно работают над созданием беспилотного автомобиля.

Беспилотные автомобили в России через 10 лет будут стоит 3−5 тысячи долларов. Об этом рассказал помощник президента Игорь Левитин. Такие данные помощник президента озвучил, основываясь на текущей динамике цен на беспилотные автомобили.

«Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня — 35 тысяч долларов. Думаю, что через 10 лет порядка трех-пяти тысяч долларов будет стоить беспилотник», — цитирует слова Игоря Левитина РИА «Новости» .

В России разработкой машин с автопилотом занимаются, в частности, тольяттинский и нижегородский заводы. Так, «АвтоВАЗ» уже вывел на тесты LADA Kalina с системами автопилота, а «Группа ГАЗ» представила беспилотный «ГАЗель Бизнес».

Комментарии 1
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z
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Лефин - засланный казачок инородный, ибо русские в рублях все меряют, а не в иностранной туалетной бумаге. Так что непонятно зачем кормят за бюджет долларалюбителя.
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