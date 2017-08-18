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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Прокопчанин позвал девушку замуж во время конкурса красоты

Сегодня 13:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
27trk.ru

Участница конкурса «Мисс Прокопьевск» получила предложение руки и сердца прямо во время финала мероприятия.

Растроганная невеста ответила молодому человеку согласием.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о других необычных предложениях руки и сердца, сделанных сибиряками.

Отметим, итоги городского конкурса красоты в Прокопьевске подводили в четверг, 17 августа. Победительницей стала Анастасия Волгина, второе место заняла Анастасия Фёдорова, третье — Кристина Вавиленкова. Звание «Мисс зрительских симпатий» получила Валерия Феник, сообщает ТРК «27 канал».

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