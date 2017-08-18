В январе — июле 2017 года строительство в Кузбассе выросло на 7%.

Как сообщает «Коммерсант», объем работ в строительной сфере Кемеровской области составил 59,8 миллиарда рублей. против 49 миллиардов годом ранее.

Отмечается, что в третьем квартале текущего года 28% руководителей строительных фирм прогнозируют рост физического объема работ своих предприятий, 52% прогнозируют отсутствие изменений в ту или иную сторону, 20% - уменьшение объема работ.