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Я уже с вами.
В январе — июле 2017 года строительство в Кузбассе выросло на 7%.
Как сообщает «Коммерсант», объем работ в строительной сфере Кемеровской области составил 59,8 миллиарда рублей. против 49 миллиардов годом ранее.
Отмечается, что в третьем квартале текущего года 28% руководителей строительных фирм прогнозируют рост физического объема работ своих предприятий, 52% прогнозируют отсутствие изменений в ту или иную сторону, 20% - уменьшение объема работ.
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