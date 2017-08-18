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Недвижимость и строительство

В Кузбассе стали больше строить

Сегодня 13:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Legendsofhonor.ru

В январе — июле 2017 года строительство в Кузбассе выросло на 7%.

Как сообщает «Коммерсант», объем работ в строительной сфере Кемеровской области составил 59,8 миллиарда рублей. против 49 миллиардов годом ранее.

Отмечается, что в третьем квартале текущего года 28% руководителей строительных фирм прогнозируют рост физического объема работ своих предприятий, 52% прогнозируют отсутствие изменений в ту или иную сторону, 20% - уменьшение объема работ.

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Комментарии 3
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Местный
0 0
Может дач стали строить больше чиновники и бизнесмены?
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RAD_Enot 1027
0 0
То есть то, что новостроек по городу почти в каждом районе, это не аргумент? Уж не знаю насколько, но предложений по квартирам за последние пару лет явно стало больше.
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