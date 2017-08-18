Росстат рассказал, где в Сибири в августе разливали самое дешёвое топливо.

В среднем выгоднее всего заправляться в Горно-Алтайске. Там за литр топлива просят 36,33 рубля. На втором месте Кемерово с ценой в 36,43 рубля. На третьем — Абакан, где литр стоит 36,48 рубля.

Самый ходовой бензин, АИ-92, в августе также стоил дешевле всех в Горно-Алтайске — 35,03 рубля. На второй строчке по цене снова расположился Кемерово. В столице Кузбасса АИ-92 заливали по 35,63 рубля. На третьем месте Новосибирск с ценой в 35,72 рубля.

Самый выгодный дизель, по статистике, в августе заливали в Горно-Алтайске — 36,25 рубля, Омске — 36,42 рубля и Кемерове — 36,43 рубля.

Примечательно, что, по статистике средних цен, самый дорогой бензин заливают в Чите — 39,31 рубля за литр, Иркутске — 38,56 рубля и Кызыле — 38,06 рубля.