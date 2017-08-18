Вчера, 17 августа, в Центре занятости Новокузнецка прошла ярмарка вакансий горнодобывающей отрасли.

Мероприятие посвящено 70-летию Дня шахтёра.

В ярмарке приняли участие 22 отраслевых предприятия. Среди них АО «СУЭК — Кузбасс», ПАО УК «Южный Кузбасс», ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ООО «Распадская угольная компания», шахты «Тайлепская», «Усковская», разрезы «Талдинский», «Березовский», «Киселевский», АО «Евразруда», АО «Кузнецкинвестстрой», ООО «Транссибуголь», ООО «Сибэлектро».

«Соискателям были предложены 514 свободных рабочих мест и вакантных должностей: механик участка, начальник смены, мастер, маркшейдер, инспектор горно-технический, инженер по охране труда, диспетчер, машинист бульдозера, электровоза, пробоотборщик, слесарь-ремонтник и многие другие», — сообщили в администрации Новокузнецка.

Сегодня в Кузбассе спрос на работников угольной отрасли постоянно растёт. Однако специалистов на рынке труда для этого недостаточно. Часть предприятий уже занимаются самостоятельной подготовкой кадров.

В ярмарке вакансий приняли участие более 300 соискателей. Предварительно договорились о трудоустройстве 147 человек.