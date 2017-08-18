В честь предстоящего Дня Шахтёра в Новокузнецком цирке акция.

Горожане и гости города могут купить билеты на «Цирк чудес» за полцены. Предложение действует на показы 19, 20, 24, 26 и 27 августа.

«Дополнительных условий для получения билетов за полцены нет. Также действует акция на сайте „Биглион“. Посмотреть цены, расположение мест, график представлений, а также купить билеты онлайн можно на сайте Новокузнецкого цирка. Цена без скидки от 500 до 1200 рублей», — сообщили ВашГород.ру в Новокузнецком цирке.

Напомним, также новокузнечане могут выиграть в цирке iPhone. О подробностях акции ВашГород.ру сообщал в рубрике «Мелкий шрифт».