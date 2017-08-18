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Новокузнецкий цирк обрушил цены на билеты

Сегодня 14:37
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В честь предстоящего Дня Шахтёра в Новокузнецком цирке акция.

Горожане и гости города могут купить билеты на «Цирк чудес» за полцены. Предложение действует на показы 19, 20, 24, 26 и 27 августа.

«Дополнительных условий для получения билетов за полцены нет. Также действует акция на сайте „Биглион“. Посмотреть цены, расположение мест, график представлений, а также купить билеты онлайн можно на сайте Новокузнецкого цирка. Цена без скидки от 500 до 1200 рублей», — сообщили ВашГород.ру в Новокузнецком цирке.

Напомним, также новокузнечане могут выиграть в цирке iPhone. О подробностях акции ВашГород.ру сообщал в рубрике «Мелкий шрифт».

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