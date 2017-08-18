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Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» победили со счетом 5:0

Сегодня 14:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ХК Металлург

Новокузнецкий ХК «Металлург» в ходе подготовки к чемпионату Высшей хоккейной лиги с крупным счетом переиграла барнаульский «Алтай».

В этом матче «Металлург» одержал крупную победу — 5:0. Счет мог оказаться и больше, но трижды шайба после бросков игроков «Металлурга» попадала в штангу, а еще одно взятие ворот было не засчитано арбитрами. «Алтай» в этом матче тоже имел голевые моменты, но переиграть Андрея Литвинова барнаульцы так и не смогли.

Несмотря на победу с крупным счетом, главный тренер «Кузни» Вадим Шахрайчук отметил, что команда еще должна прибавлять и прибавит к началу сезона ВХЛ.

Следующий контрольный матч «Металлург» проведет во Дворце спорта кузнецких металлургов. 21 августа «Кузня» встретится с красноярским «Соколом». Матч начнется в 19:00, болельщики смогут посетить игру бесплатно.

Напомним, ранее Вашгород.ру, сообщал о стоимости билетов и абонементов на предстоящие игры в сезоне ВХЛ.

Комментарии 1
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бревно Ленина
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хоккей головного мозга
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