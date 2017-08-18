Эксперты компании Strategy Analytics назвали самые популярные мобильные устройства по результатам второго квартала 2017 года.

Представители компании посчитали, сколько телефонов было продано в минувшем квартале по всему миру. За последние три месяца купили примерно 360,4 миллиона мобильных устройств.

Лидером по количеству продаж стал телефон компании Apple. За второй квартал 2017 года iPhone 7 купили почти 17 миллионов человек, сообщает iXBT.com.

Второе место занял также «яблочный» телефон. На серебряном пьедестале расположился iPhone 7 Plus. Его купили 15,1 миллиона раз.

На третьей строчке по количеству продаж за последние три месяца оказался Samsung Galaxy S8 с показателем в 10,2 миллиона.

Четвертое место занял смартфон той же фирмы - Samsung Galaxy S8+. Эту модель купили 9 миллионов человек.

Замыкает пятерку самых продаваемых телефонов китайский Xiaomi Redmi 4A с показателем 5,5 млн штук.

Всего на пять самых популярных смартфонов приходится 15% продаж от общего объема реализации телефонов в мире.