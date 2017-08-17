Представители православной молодёжи Кузбасса совершили восхождение на Эльбрус.

Там они поставили миллионную подпись за введение законодательного запрета абортов. Это случилось в преддверии VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь». Он состоялся в Москве и завершился 17 августа, сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Подъем на Эльбрус длился 8 дней. Последний рывок группа сделала 13 августа, покорив высоту 5 642 метра над уровнем моря.

Проект по сбору подписей под петицией о запрете абортов стартовал в 2013 году. В этом же году в Госдуму внесли законопроект, запрещающий прерывание беременности по полису ОМС. Тогда инициаторами выступили депутаты Самарской области. В 2015 году Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования.

Между тем, в Минздраве эту идею не поддерживают.

В июле врач из Новокузнецка рассказала ВашГород.ру всю правду об абортах.