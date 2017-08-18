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Я уже с вами.
В Новокузнецке состоится предпраздничная продовольственная ярмарка.
Свою продукцию представят производители из городов и районов Кузбасса.
Покупателям предложат хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасные и молочные продукты, масло растительное, яйцо куриное и перепелиное. Горожане смогут купить мясо и рыбу, картофель, свежие овощи и фрукты, мёд, а также различные непродовольственные товары.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на ярмарке будут работать волонтёры и дежурить врачи «скорой помощи».
Новокузнечан приглашают за покупками 25 августа на Площадь общественных мероприятий Центрального района. Ярмарка начнёт работать с 9:00.
Напомним, губернаторские ярмарки уже прошли в Кемерове и в Междуреченске. По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, цены на продукцию были на 10−15 процентов ниже рыночных.
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