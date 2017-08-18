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Новокузнечан зовут за дешёвыми продуктами в честь Дня шахтёра

Сегодня 15:43
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod.lugansk.ua

В Новокузнецке состоится предпраздничная продовольственная ярмарка.

Свою продукцию представят производители из городов и районов Кузбасса.

Покупателям предложат хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасные и молочные продукты, масло растительное, яйцо куриное и перепелиное. Горожане смогут купить мясо и рыбу, картофель, свежие овощи и фрукты, мёд, а также различные непродовольственные товары.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на ярмарке будут работать волонтёры и дежурить врачи «скорой помощи».

Новокузнечан приглашают за покупками 25 августа на Площадь общественных мероприятий Центрального района. Ярмарка начнёт работать с 9:00.

Напомним, губернаторские ярмарки уже прошли в Кемерове и в Междуреченске. По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, цены на продукцию были на 10−15 процентов ниже рыночных.

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