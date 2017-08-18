Сегодня в аэропорту «Спиченково» показывают авиашоу.

Мероприятие вызвало живой интерес у новокузнечан. На входе у учреждения большая очередь, передаёт корреспондент ВашГород.ру. Некоторые надеются увидеть представление через ограду. Между тем начало шоу перенесли на 17:00, хотя изначально старт планировали на 15:00.

Напомним, шоу устраивают в честь Дня Воздушного Флота России и 65-летия авиапредприятия.