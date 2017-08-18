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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Новокузнечане устроили огромную очередь на зрелищное шоу

Сегодня 16:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в аэропорту «Спиченково» показывают авиашоу.

Мероприятие вызвало живой интерес у новокузнечан. На входе у учреждения большая очередь, передаёт корреспондент ВашГород.ру. Некоторые надеются увидеть представление через ограду. Между тем начало шоу перенесли на 17:00, хотя изначально старт планировали на 15:00.

Напомним, шоу устраивают в честь Дня Воздушного Флота России и 65-летия авиапредприятия.

Комментарии 2
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У нас когда в городе начнут включать мозги устроители шоу?
Так и хочется передать им привет от многих-многих работающих в пятницу (что так неожиданно и странно, не правда ли?).
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z
0 0
У нас когда в городе начнут включать мозги устроители шоу?
Так и хочется передать им привет от многих-многих работающих в пятницу (что так неожиданно и странно, не правда ли?).
Чиговноежики развлекались за счет бюждета в рабочее время.
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