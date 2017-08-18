Новокузнечане устроили огромную очередь на зрелищное шоу
Сегодня 16:00
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Я уже с вами.
Сегодня в аэропорту «Спиченково» показывают авиашоу.
Мероприятие вызвало живой интерес у новокузнечан. На входе у учреждения большая очередь, передаёт корреспондент ВашГород.ру. Некоторые надеются увидеть представление через ограду. Между тем начало шоу перенесли на 17:00, хотя изначально старт планировали на 15:00.
Напомним, шоу устраивают в честь Дня Воздушного Флота России и 65-летия авиапредприятия.
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Так и хочется передать им привет от многих-многих работающих в пятницу (что так неожиданно и странно, не правда ли?).
Так и хочется передать им привет от многих-многих работающих в пятницу (что так неожиданно и странно, не правда ли?).