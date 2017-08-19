Депутат Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных.

Инициатор предлагает узаконить созвучное написание имён в документах, пишет РИА Новости.

«Путаница в различном написании имён собственных — фамилий, имён, отчеств, места рождения граждан — владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты. Примерами такого написания является различное написание имени „Наталья“ и „Наталия“, отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич», а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы «е» вместо «ё» и наоборот", — пояснил политик.

Такая мера не только облегчит жизнь гражданам России, но и позволит вернуться соотечественникам на родину из других стран.

«Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или в Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами», — рассказал Владимир Петров.

По мнению автора, подобные искажения личных данных не должны быть основанием для каких-либо ограничений или препятствий.

Напомним, если в личных данных человека в разных документах имеются разночтения, то у человека могут возникнуть проблемы, например, при оформлении пенсии или заключении договора купли-продажи.