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Я уже с вами.
Депутат Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных.
Инициатор предлагает узаконить созвучное написание имён в документах, пишет РИА Новости.
«Путаница в различном написании имён собственных — фамилий, имён, отчеств, места рождения граждан — владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты. Примерами такого написания является различное написание имени „Наталья“ и „Наталия“, отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич», а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы «е» вместо «ё» и наоборот", — пояснил политик.
Такая мера не только облегчит жизнь гражданам России, но и позволит вернуться соотечественникам на родину из других стран.
«Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или в Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами», — рассказал Владимир Петров.
По мнению автора, подобные искажения личных данных не должны быть основанием для каких-либо ограничений или препятствий.
Напомним, если в личных данных человека в разных документах имеются разночтения, то у человека могут возникнуть проблемы, например, при оформлении пенсии или заключении договора купли-продажи.
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А то человек ходит годами с не совсем правильно оформленными документами, который его уговорами заставил взять в своё время сделавший ошибку чиновник, а потом проблемы к него.
Как говорится они ошиблись, а ты бегаешь .. ха - ха.
Есть такое понятие как техническая ошибка, причем об этом написано в 2-х законах, и если вас отправляют бегать по инстанциям, то достаточно сослаться на эти 2 закона.
Просто большинство чиговноежиков вообще не вкуривают законодательство, в силу своего обленилова и готовы исполнять только инструкции, которые устаревают очень быстро. Поэтому им тупо проще вас послать, чем отрабатывать зарплату.
А то человек ходит годами с не совсем правильно оформленными документами, который его уговорами заставил взять в своё время сделавший ошибку чиновник, а потом проблемы к него.
Просто на каждом чиновьевичьем месте должен сидеть грамотный ( начиная с выписки из роддома) сотрудник ,а не кум или племянник руководителя.