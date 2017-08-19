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Буквы «е» и «ё» в документах уравняют

Сегодня 08:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Oasis-dance.ru

Депутат Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных.

Инициатор предлагает узаконить созвучное написание имён в документах, пишет РИА Новости.

«Путаница в различном написании имён собственных — фамилий, имён, отчеств, места рождения граждан — владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты. Примерами такого написания является различное написание имени „Наталья“ и „Наталия“, отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич», а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы «е» вместо «ё» и наоборот", — пояснил политик.

Такая мера не только облегчит жизнь гражданам России, но и позволит вернуться соотечественникам на родину из других стран.

«Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или в Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами», — рассказал Владимир Петров.

По мнению автора, подобные искажения личных данных не должны быть основанием для каких-либо ограничений или препятствий.

Напомним, если в личных данных человека в разных документах имеются разночтения, то у человека могут возникнуть проблемы, например, при оформлении пенсии или заключении договора купли-продажи.

Комментарии 9
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хмырь
17 1
Так вот,что,оказывается,облегчит жизнь россиян.....етить тебя конем!!!как же мы раньше не догадались???
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13
10 6
Так вот,что,оказывается,облегчит жизнь россиян.....етить тебя конем!!!как же мы раньше не догадались???
Знакомый из-за отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич» знатно побегал по инстанциям когда оформлял пенсию. Так что да - это проблема. Не надо юродствовать.
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Ирина
7 5
Знакомый из-за отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич» знатно побегал по инстанциям когда оформлял пенсию. Так что да - это проблема. Не надо юродствовать.
Согласна. И из-за буквы "ё" такой же гемор.
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!
11 1
Знакомый из-за отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич» знатно побегал по инстанциям когда оформлял пенсию. Так что да - это проблема. Не надо юродствовать.
Надо документы проверять и заставлять исправлять ошибки сразу же!
А то человек ходит годами с не совсем правильно оформленными документами, который его уговорами заставил взять в своё время сделавший ошибку чиновник, а потом проблемы к него.
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z
12 0
Знакомый из-за отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич» знатно побегал по инстанциям когда оформлял пенсию. Так что да - это проблема. Не надо юродствовать.
Так это проблема инстанций, а не е и ё. Депутась верни зарплату.
Как говорится они ошиблись, а ты бегаешь .. ха - ха.
Есть такое понятие как техническая ошибка, причем об этом написано в 2-х законах, и если вас отправляют бегать по инстанциям, то достаточно сослаться на эти 2 закона.
Просто большинство чиговноежиков вообще не вкуривают законодательство, в силу своего обленилова и готовы исполнять только инструкции, которые устаревают очень быстро. Поэтому им тупо проще вас послать, чем отрабатывать зарплату.
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Я
8 0
Согласна. И из-за буквы "ё" такой же гемор.
Просто читать нужно внимательно. Мне, например, не хочется чтобы Фёдор превратился в Федора
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читатель
10 0
Знакомый из-за отчества „Геннадьевич“ и Геннадиевич» знатно побегал по инстанциям когда оформлял пенсию. Так что да - это проблема. Не надо юродствовать.
а знакомый при оформлении документов не смотрел, что ему выдали? неправильно пусть переделывают. Моей дочери 4 раза полис медицинский переписывали, то имя неправильно напишут, то дату рождения. И ничего с 5-го раза выдали так как должно быть. А если забирать документы после переоформления не глядя, то будешь бегать.
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проктолог
3 0
Согласна. И из-за буквы "ё" такой же гемор.
Геморр у тебя от отсутствия мозгов.
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gali
0 0
Надо документы проверять и заставлять исправлять ошибки сразу же!
А то человек ходит годами с не совсем правильно оформленными документами, который его уговорами заставил взять в своё время сделавший ошибку чиновник, а потом проблемы к него.
А кто бы их проверял,если наши бабульки от бомбежек бегали - писали на газетках и листовках .Хорошо,если 4 класса закончили , а то и совсем писать не умели Я про свою тетю то- ли ЕлЕзавета, то-ли ЕлИзавета .Потом замучились с запросами ,да архивами .Да и сейчас наша молодежь безграмотная.Как слышится так и пишется
Просто на каждом чиновьевичьем месте должен сидеть грамотный ( начиная с выписки из роддома) сотрудник ,а не кум или племянник руководителя.
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