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Я уже с вами.
Лишь небольшая часть жителей России видит необходимость в пышном празднике по случаю бракосочетания.
Устроить дорогое торжество считают нужным только 9 процентов граждан, тогда как 77 процентов предлагают подходить к свадебным тратам разумно. К таким выводам пришли социологи ВЦИОМ.
Самыми главными составляющими свадебного обряда россияне считают регистрацию в ЗАГСе, присутствие родных и друзей, а также праздничные наряды жениха и невеста.
Самым популярным свадебным обычаем у россиян является выкуп невесты. О нём вспомнили 11 процентов опрошенных. Около половины респондентов (46 процентов) не смогли назвать ни один.
Лучшее время года для свадеб, по мнению россиян, лето и осень.
Опрос проводился 9−10 августа. В нём приняли участие 1 200 жителей России от 18 лет.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие свадьбы популярны в Новокузнецке.
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Уточню бытующее выражение: Какой русский не любит быстрой езды !?
Наиболее точно выражение должно звучать: Какой русский не любит быстрой езды, КОГДА НА НЕГО СМОТРЯТ !!!
Уточнение аналогию проводит между пышной свадьбой и нашей "редкоземельной" натурой .