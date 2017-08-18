Лишь небольшая часть жителей России видит необходимость в пышном празднике по случаю бракосочетания.

Устроить дорогое торжество считают нужным только 9 процентов граждан, тогда как 77 процентов предлагают подходить к свадебным тратам разумно. К таким выводам пришли социологи ВЦИОМ.

Самыми главными составляющими свадебного обряда россияне считают регистрацию в ЗАГСе, присутствие родных и друзей, а также праздничные наряды жениха и невеста.

Самым популярным свадебным обычаем у россиян является выкуп невесты. О нём вспомнили 11 процентов опрошенных. Около половины респондентов (46 процентов) не смогли назвать ни один.

Лучшее время года для свадеб, по мнению россиян, лето и осень.

Опрос проводился 9−10 августа. В нём приняли участие 1 200 жителей России от 18 лет.

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