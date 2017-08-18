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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Россияне рассказали о своём отношении к роскошным свадьбам

Сегодня 17:08
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorlanova-event.ru

Лишь небольшая часть жителей России видит необходимость в пышном празднике по случаю бракосочетания.

Устроить дорогое торжество считают нужным только 9 процентов граждан, тогда как 77 процентов предлагают подходить к свадебным тратам разумно. К таким выводам пришли социологи ВЦИОМ.

Самыми главными составляющими свадебного обряда россияне считают регистрацию в ЗАГСе, присутствие родных и друзей, а также праздничные наряды жениха и невеста.

Самым популярным свадебным обычаем у россиян является выкуп невесты. О нём вспомнили 11 процентов опрошенных. Около половины респондентов (46 процентов) не смогли назвать ни один.

Лучшее время года для свадеб, по мнению россиян, лето и осень.

Опрос проводился 9−10 августа. В нём приняли участие 1 200 жителей России от 18 лет.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие свадьбы популярны в Новокузнецке.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
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Когда имеются излишки нетрудовых доходов, хочется закатить такую свадьбу, чтобы другие от зависти .... .
Уточню бытующее выражение: Какой русский не любит быстрой езды !?
Наиболее точно выражение должно звучать: Какой русский не любит быстрой езды, КОГДА НА НЕГО СМОТРЯТ !!!
Уточнение аналогию проводит между пышной свадьбой и нашей "редкоземельной" натурой .
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RAD_Enot 1074
0 0
Ха ха. Нетрудовых. А как же в кредиты влезть?
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z
3 0
Счастья на украденном бабле не построишь, это знает каждый неедрос.
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RAD_Enot 1074
0 0
Счастья на украденном бабле не построишь, это знает каждый неедрос.
Счастье - ничто. *Рагнар Лодброк кожанные штаны
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