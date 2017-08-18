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«Первый канал» ответил на слухи о закрытии популярных программ

Сегодня 17:08
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novostiifof

«Первый канал» опроверг информацию о закрытии ряда программ.

По словам пресс-службы телеканала, передачи «Давай поженимся», «Модный приговор», «Первая студия» и «Контрольная закупка» останутся в эфире. Помимо этого, зрителям покажут обновлённое «Сегодня вечером» с Познером, пишут «РИА Новости».

Напомним, недавно появилась информация о закрытии ещё четырёх передач на «Первом канале» — «Первой студии», «Давай поженимся», «Модного приговора» и «Контрольной закупки». Источник заявлял, что к этому причастны кремлёвские политики.

Как уже сообщал ВашГород.ру, зрители «Первого канала» остались без программы «Наедине со всеми». Помимо этого, со скандалом закрыли «Пока все дома».

И это не ещё не полный список причин, по которым «Первый канал» светится в топах СМИ. Недавно с шоу «Пусть говорят» ушёл Андрей Малахов. Его место занял ведущий новостей Дмитрий Борисов. Также канал покинул Александр Олешко.

Комментарии 1
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Последний раз пробовал включить первый под новый год, увидел галкоалкохапуг и переключился навсегда.
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