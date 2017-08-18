Первый в Сибири «Лексус LC 500» в единственной представленной в Российской Федерации комплектации Sport + продали в Новокузнецке.

Автомобиль за 7 миллионов 886 тысяч рублей стал первым проданным автомобилем этой модели не только в Сибири, но и за пределами Центрального и Южного федеральных округов.

Продажи роскошного купе стоимостью 7 886 000 рублей стартовали в июле 2017 года. Автомобиль оснащен 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с., которая передается на задние колёса, и первой в мире 10-ступенчатой автоматической коробкой передач для легковых автомобилей.

Среди преимуществ новинки также выделяются аудиосистема объемного звучания мирового класса Mark Levinson® Premium Surround с 13 динамиками, которая создавалась с учетом акустических свойств салона LC 500, передовой комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+, призванный предотвращать столкновения, задние голографические светодиодные фонари, революционная система создания комфортных условий в салоне Climate Concierge, регулируемая адаптивная подвеска с внушительным диапазоном 650 различных настроек и многое другое.