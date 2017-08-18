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В Новокузнецке продали единственный «Лексус» в Сибири за 7,8 миллиона рублей

Сегодня 17:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.drive.ru

Первый в Сибири «Лексус LC 500» в единственной представленной в Российской Федерации комплектации Sport + продали в Новокузнецке.

Автомобиль за 7 миллионов 886 тысяч рублей стал первым проданным автомобилем этой модели не только в Сибири, но и за пределами Центрального и Южного федеральных округов.

Продажи роскошного купе стоимостью 7 886 000 рублей стартовали в июле 2017 года. Автомобиль оснащен 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с., которая передается на задние колёса, и первой в мире 10-ступенчатой автоматической коробкой передач для легковых автомобилей.

Среди преимуществ новинки также выделяются аудиосистема объемного звучания мирового класса Mark Levinson® Premium Surround с 13 динамиками, которая создавалась с учетом акустических свойств салона LC 500, передовой комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+, призванный предотвращать столкновения, задние голографические светодиодные фонари, революционная система создания комфортных условий в салоне Climate Concierge, регулируемая адаптивная подвеска с внушительным диапазоном 650 различных настроек и многое другое.

«Во всех моделях Lexus приоритетом является забота о человеке, поэтому новое мощное флагманское купе оснащено богатейшим набором систем безопасности, необходимых для динамичного автомобиля. Стоит отметить, что Lexus LC 500 готов обеспечит владельцу комфортную эксплуатацию и в холодное время года», — отмечает Алексей Турик, руководитель отдела продаж Лексус — Новокузнецк.

Комментарии 8
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Серый
33 0
Ну это решил купить в кредит обычный работяга со средним заработком 15-41 тыс.руб.
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RAD_Enot 1074
1 13
Ну это решил купить в кредит обычный работяга со средним заработком 15-41 тыс.руб.
Зависть плохое чувство
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Кстати:
5 1
RAD_Enot:
Зависть плохое чувство
Сейчас все завидуют Пескову, который благодаря трудяге сыну, не имеющему даже среднего образования, пользуется аналогичным транспортом.
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RAD_Enot 1074
4 11
Сейчас все завидуют Пескову, который благодаря трудяге сыну, не имеющему даже среднего образования, пользуется аналогичным транспортом.
Ну блин. Я не понимаю. Ведь не говорят, что ворует. Не говорят, что откаты и т.д. А вот часы у него дорогие. Такое впечатление, что если бы он эти нечестно заработанные деньги не потратил, а под кроватью спрятал никто бы и не вякнул. Что за мещанское мышление?
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
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z
8 4
Привыкайте крепостные, хозяива радуются.
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Не завидую
6 0
Будет на чем в Ашан ездить
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...
0 0
RAD_Enot:
Ну блин. Я не понимаю. Ведь не говорят, что ворует. Не говорят, что откаты и т.д. А вот часы у него дорогие. Такое впечатление, что если бы он эти нечестно заработанные деньги не потратил, а под кроватью спрятал никто бы и не вякнул. Что за мещанское мышление?
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
Молодой,по ходу,ГОРЯЧИЙ,если ТАКУЮ ПРАВДИВУЮ "ПРАВДУ" накропал-В КОРМУЖКУ попадеешь..и свой ХЛЕбАЛЬНИК ..ТИИИИИИИИхо..закроешь..)))))
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&
0 0
RAD_Enot:
Ну блин. Я не понимаю. Ведь не говорят, что ворует. Не говорят, что откаты и т.д. А вот часы у него дорогие. Такое впечатление, что если бы он эти нечестно заработанные деньги не потратил, а под кроватью спрятал никто бы и не вякнул. Что за мещанское мышление?
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
____

Сразу видно человекообразного на вид но с повадками и психологией шакала, потому что только шакалы делают и поддерживают такие правила жизни что только им хорошо, за счет других.
Кучу комплексов как раз вам надо лечить. Богатство у вас, продавших душу дьяволу за злато (но со свечками в руках вы зачастую в первых рядах в церкви) , это только количество нолей в банковском счете, у кого больше толще длиннее. Мне вот жалко вас, убогеньких, которым доступно только то что за деньги купить можно.
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