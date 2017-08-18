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Я уже с вами.
Первый в Сибири «Лексус LC 500» в единственной представленной в Российской Федерации комплектации Sport + продали в Новокузнецке.
Автомобиль за 7 миллионов 886 тысяч рублей стал первым проданным автомобилем этой модели не только в Сибири, но и за пределами Центрального и Южного федеральных округов.
Продажи роскошного купе стоимостью 7 886 000 рублей стартовали в июле 2017 года. Автомобиль оснащен 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с., которая передается на задние колёса, и первой в мире 10-ступенчатой автоматической коробкой передач для легковых автомобилей.
Среди преимуществ новинки также выделяются аудиосистема объемного звучания мирового класса Mark Levinson® Premium Surround с 13 динамиками, которая создавалась с учетом акустических свойств салона LC 500, передовой комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+, призванный предотвращать столкновения, задние голографические светодиодные фонари, революционная система создания комфортных условий в салоне Climate Concierge, регулируемая адаптивная подвеска с внушительным диапазоном 650 различных настроек и многое другое.
«Во всех моделях Lexus приоритетом является забота о человеке, поэтому новое мощное флагманское купе оснащено богатейшим набором систем безопасности, необходимых для динамичного автомобиля. Стоит отметить, что Lexus LC 500 готов обеспечит владельцу комфортную эксплуатацию и в холодное время года», — отмечает Алексей Турик, руководитель отдела продаж Лексус — Новокузнецк.
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Зависть плохое чувство
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
Ну блин. Я не понимаю. Ведь не говорят, что ворует. Не говорят, что откаты и т.д. А вот часы у него дорогие. Такое впечатление, что если бы он эти нечестно заработанные деньги не потратил, а под кроватью спрятал никто бы и не вякнул. Что за мещанское мышление?
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
Ну блин. Я не понимаю. Ведь не говорят, что ворует. Не говорят, что откаты и т.д. А вот часы у него дорогие. Такое впечатление, что если бы он эти нечестно заработанные деньги не потратил, а под кроватью спрятал никто бы и не вякнул. Что за мещанское мышление?
Добиться справедливости через зависть - это за гранью добра и зла.
"Если богаче меня - значит вор и мошенник" - это выглядит как жалкая попытка прикрыть свою никчёмность. К психологу надо в таких случаях ходить комплексы лечить.
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Сразу видно человекообразного на вид но с повадками и психологией шакала, потому что только шакалы делают и поддерживают такие правила жизни что только им хорошо, за счет других.
Кучу комплексов как раз вам надо лечить. Богатство у вас, продавших душу дьяволу за злато (но со свечками в руках вы зачастую в первых рядах в церкви) , это только количество нолей в банковском счете, у кого больше толще длиннее. Мне вот жалко вас, убогеньких, которым доступно только то что за деньги купить можно.