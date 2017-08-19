В Новокузнецке пройдёт пятый ежегодный танцевальный фестиваль Summer Dance Fest.

Поучаствовать могут все желающие танцоры. Для этого необходимо оставить заявку в группе во «ВКонтакте».

«Если ты любишь танцы и тебе есть чем удивить зрителя, ты жаждешь получить признание на сцене и заявить о себе на весь город, хочешь найти друзей и единомышленников, тогда тебе к нам», — заявляют организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля выберут лучший сольный и коллективный номер, отдельно отметят лучший восточный танец. Также пройдут сольные баттлы по Хип-Хопу и All Styles.

Для всех участников предусмотрен членский взнос. Стоимость сольного и дуэтного выступления - 250 рублей с человека в одной номинации.

Коллективные выступления — 200 рублей с участника за 1 номер.



Вход для зрителей — 150 рублей.



Победителей в каждой номинации ждут чемпионские кубки, медали, грамоты и подарки от партнёров мероприятия. Лучших выбирают судьи и члены жюри.

Фестиваль пройдёт 27 августа с 13:00 до 20:00 часов по адресу: улица Кутузова, 39, школа танцев Friends.