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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

В Новокузнецке состоится ежегодный танцевальный фестиваль

Сегодня 09:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке пройдёт пятый ежегодный танцевальный фестиваль Summer Dance Fest.

Поучаствовать могут все желающие танцоры. Для этого необходимо оставить заявку в группе во «ВКонтакте».

«Если ты любишь танцы и тебе есть чем удивить зрителя, ты жаждешь получить признание на сцене и заявить о себе на весь город, хочешь найти друзей и единомышленников, тогда тебе к нам», — заявляют организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля выберут лучший сольный и коллективный номер, отдельно отметят лучший восточный танец. Также пройдут сольные баттлы по Хип-Хопу и All Styles.

Для всех участников предусмотрен членский взнос. Стоимость сольного и дуэтного выступления - 250 рублей с человека в одной номинации.
Коллективные выступления — 200 рублей с участника за 1 номер.

Вход для зрителей — 150 рублей.

Победителей в каждой номинации ждут чемпионские кубки, медали, грамоты и подарки от партнёров мероприятия. Лучших выбирают судьи и члены жюри.

Фестиваль пройдёт 27 августа с 13:00 до 20:00 часов по адресу: улица Кутузова, 39, школа танцев Friends.

Комментарии 1
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аватар
z
6 0
Ну вот нормальный капиталистический фестиваль, люди платят, чтобы на них смотрели. Названия правда иноземные язык ломают, ну в принципе капиталисты ради прибыли и не на такое пойдут.
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