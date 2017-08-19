Буккроссинг, другими словами, книговорот — это общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу.

Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте, для того чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Тот, в свою очередь, должен повторить это же действие. Следить за «путешествием» книги можно на специальной страничке в Сети.

В Новокузнецке такая точка уже есть, она находится в арт-сквере. На площади возле цирка 25 августа в 16:30 состоится реконструкция этой зоны книгообмена.

Всех участников ждёт мастер-класс по регистрации книг на международном сайте буккроссинга.

А уже на следующий день в городе появится новая точка книгообмена. Она расположится возле дома № 39 по пр. Металлургов. Открытие пройдёт 26 августа в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка

На празднике все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. А также запечатлеть себя в фотозоне, посвящённой 400-летнему юбилею Новокузнецка.

Самое главное, вас ждёт много-много книг!

Отметим, мероприятие пройдёт при поддержке грантового конкурса «Территория РУСАЛа».