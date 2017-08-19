В Кемерове загорелось здание ресторана
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Я уже с вами.
Пожар произошёл в помещении, где раньше располагался ресторан «Щегловскъ».
В сети появилось видео, на котором снят пожар по адресу проспект Октябрьский, 42а. Очевидцам удалось запечатлеть момент тушения пожарными. Известно, что на место прибыли три пожарные машины.
Напомним, что раньше в сгоревшем помещении находился известный ресторан «Щегловскъ».
Возгорание произошло по вине одного из сотрудников, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет vse.42.
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