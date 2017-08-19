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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

В Кемерове загорелось здание ресторана

Сегодня 11:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
18.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в помещении, где раньше располагался ресторан «Щегловскъ».

В сети появилось видео, на котором снят пожар по адресу проспект Октябрьский, 42а. Очевидцам удалось запечатлеть момент тушения пожарными. Известно, что на место прибыли три пожарные машины.

Напомним, что раньше в сгоревшем помещении находился известный ресторан «Щегловскъ».

Возгорание произошло по вине одного из сотрудников, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет vse.42.

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