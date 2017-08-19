Астероид получил название Florence. Он стал самым крупнейшим астероидом, который когда-либо приближался к нашей планете.

По расчётам NASA, астероид пролетит мимо Земли в сентябре. На минимальном расстоянии от планеты он окажется 1 сентября, пишут РиаНовости.

Размер Florence равен примерно 4,4 километра. Его ближайшее расстояние до земли, по предварительным расчётам, составит семь миллионов километров.

«Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет 1 сентября, все они были меньше. Florence — самый большой астероид, который подойдёт к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов», — заявил сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

По мнению специалистов, астероид не представляет для нашей планеты никакой опасности. Наблюдать его можно в конце августа и начале сентября с помощью телескопа.