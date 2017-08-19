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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

В новокузнецком аэропорту состоялось авиашоу

Сегодня 14:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://ahtubinsk30.livejournal.com ваш.город.ру

Вчера, 18 августа, в новокузнецком аэропорту «Спиченково» прошёл праздник, посвящённый Дню Воздушного флота России.

Гости смогли насладиться выступлением лучших коллективов юга Кузбасса.

На празднике продемонстрировали несколько видов авиасудов и спецтехники. Например, все желающие смогли не только пройти в салон демонстрационного самолёта, но и посидеть за штурвалом пилота.

Самым долгожданным элементом программы стало авиашоу с выполнением фигур высшего пилотажа самолётов Як-52, СП-41, демонстрационные полёты вертолётов MD-902, Робинсон-66.

Среди детей работников аэропорта «Спиченково» провели конкурс на лучшие поделки ко Дню Воздушного флота. Все участники получили ценные призы.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про огромную очередь на авиашоу.

Комментарии 1
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Все нормальные работали, очередь из чиговноежиков?
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