Вчера, 18 августа, в новокузнецком аэропорту «Спиченково» прошёл праздник, посвящённый Дню Воздушного флота России.

Гости смогли насладиться выступлением лучших коллективов юга Кузбасса.

На празднике продемонстрировали несколько видов авиасудов и спецтехники. Например, все желающие смогли не только пройти в салон демонстрационного самолёта, но и посидеть за штурвалом пилота.

Самым долгожданным элементом программы стало авиашоу с выполнением фигур высшего пилотажа самолётов Як-52, СП-41, демонстрационные полёты вертолётов MD-902, Робинсон-66.

Среди детей работников аэропорта «Спиченково» провели конкурс на лучшие поделки ко Дню Воздушного флота. Все участники получили ценные призы.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про огромную очередь на авиашоу.