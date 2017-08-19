Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Известный телеканал закрывается

Сегодня 15:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
«Life.ru»

Знаменитый телеканал сообщил о прекращении вещания.

Вещание остановили в полночь, 18 августа. Около 90 сотрудников потеряли работу.

«Сегодня нам объявили о закрытии телеканала. Вещание прекратится в полночь», — рассказал сотрудник телеканала «URA.RU».

Большинство сотрудников телеканала знали о его ликвидации. Многие работники уже перешли в другие интернет-агентства. Некоторые находятся в поиске работы.

Однако около 90 человек всё-таки останутся работать над стриминговым вещанием.

«Остаётся только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается телевещание. На частоте будет обращение к телезрителям», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что на протяжении всего 2017 года шло сокращение штата.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
z
0 1
А зачем здесь новость про иноземный канал?
ответить
аватар
Антон
1 0
А зачем здесь новость про иноземный канал?
гы-гы "иноземный" ))) Верно подмечено)) Все кремлевские проекты можно смело называть иноземные
ответить
аватар
фома всея руси
0 0
ТО ЧТО МЕНЯ НЕ УБИВАЕТ-----ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ...............................................-----ВОВА Я СТАЛ СИЛЬНЕЕ.....
ответить
аватар
фома всея руси
0 0
ТО ЧТО МЕНЯ НЕ УБИВАЕТ-----ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ...............................................-----ВОВА Я СТАЛ СИЛЬНЕЕ.....
.....ЛОХАНУЛСЯ...........ПОЗВОЛИЛ БЕСАМ ПОДОЙТИ.......................-----СЛАВА КГБ.............................ХА ХА ХА
ответить
аватар
фома всея руси
0 0
.....ЛОХАНУЛСЯ...........ПОЗВОЛИЛ БЕСАМ ПОДОЙТИ.......................-----СЛАВА КГБ.............................ХА ХА ХА
ОБЪЯВЛЯЮ -----ВОЙНУ МЕЖДУ ВАМПИРАМИ..................................................ГРЕФ......ТЫ ПЕРВЫЙ...........................
ответить
аватар
фома всея руси
0 0
ОБЪЯВЛЯЮ -----ВОЙНУ МЕЖДУ ВАМПИРАМИ..................................................ГРЕФ......ТЫ ПЕРВЫЙ...........................
ВТОРОЙ-----КИРИЕНКО ПОЙДЁТ.........................................
ответить
аватар
Ветер перемен...
0 0
Ха ха ха!!! Так они от стыда закрываются,их Навальный на чистую воду вывел! Кто не видел,посмотрите в блоге Алексея. Life реально лоханулся! €8•D
ответить
аватар
фома всея руси
0 0
ВТОРОЙ-----КИРИЕНКО ПОЙДЁТ.........................................
Я КОНЕЧНО РАД -----ЧТО ПОЛКОВНИКУ ВСЕЯ РУСИ-----КВАЧКОВУ ДАЛИ ПОЛТОРА ГОДА КОЛОНИИ......................................ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВТОРЫЕ СУТКИ В ТУБЕРКУЛЁЗНИКЕ............................................МОЁМ РОДНОМ -----РОВД.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ