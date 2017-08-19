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Я уже с вами.
Знаменитый телеканал сообщил о прекращении вещания.
Вещание остановили в полночь, 18 августа. Около 90 сотрудников потеряли работу.
«Сегодня нам объявили о закрытии телеканала. Вещание прекратится в полночь», — рассказал сотрудник телеканала «URA.RU».
Большинство сотрудников телеканала знали о его ликвидации. Многие работники уже перешли в другие интернет-агентства. Некоторые находятся в поиске работы.
Однако около 90 человек всё-таки останутся работать над стриминговым вещанием.
«Остаётся только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается телевещание. На частоте будет обращение к телезрителям», — рассказал собеседник агентства.
Известно, что на протяжении всего 2017 года шло сокращение штата.
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