Знаменитый телеканал сообщил о прекращении вещания.

Вещание остановили в полночь, 18 августа. Около 90 сотрудников потеряли работу.

«Сегодня нам объявили о закрытии телеканала. Вещание прекратится в полночь», — рассказал сотрудник телеканала «URA.RU».

Большинство сотрудников телеканала знали о его ликвидации. Многие работники уже перешли в другие интернет-агентства. Некоторые находятся в поиске работы.

Однако около 90 человек всё-таки останутся работать над стриминговым вещанием.

«Остаётся только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается телевещание. На частоте будет обращение к телезрителям», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что на протяжении всего 2017 года шло сокращение штата.