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В Кузбассе появился профориентационный портал

Сегодня 17:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Кемеровской области

Запуск проекта запланирован на сентябрь.

На конференции руководящих и педагогических работников, которая прошла в стенах КемГУ, сообщили о создании портала для учащихся и выпускников.

Информационный портал получил название «Профориентир». На этом сайте обучающиеся смогут пройти профориентационную онлайн-диагностику. Также все желающие получат возможность ознакомиться с рынками образовательных услуг и труда.

Для преподавателей сайт станет методическим подспорьем. Более того, на сайте предусмотрены мероприятия по повышению квалификации специалистов, ответственных за профориентацию в образовательных организациях, сообщает пресс-служба областной администрации.

Информационный портал будет полезен и для родителей. Они получат информацию о рынках образовательных услуг и труда, советы по выбору детьми будущей профессии.

Известно, что открытие портала запланировано на начало сентября.

Комментарии 2
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Новая лапша?
Кто то разрабатывает себе нишу, организовывает кормушку.
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