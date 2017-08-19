Запуск проекта запланирован на сентябрь.

На конференции руководящих и педагогических работников, которая прошла в стенах КемГУ, сообщили о создании портала для учащихся и выпускников.

Информационный портал получил название «Профориентир». На этом сайте обучающиеся смогут пройти профориентационную онлайн-диагностику. Также все желающие получат возможность ознакомиться с рынками образовательных услуг и труда.

Для преподавателей сайт станет методическим подспорьем. Более того, на сайте предусмотрены мероприятия по повышению квалификации специалистов, ответственных за профориентацию в образовательных организациях, сообщает пресс-служба областной администрации.

Информационный портал будет полезен и для родителей. Они получат информацию о рынках образовательных услуг и труда, советы по выбору детьми будущей профессии.

Известно, что открытие портала запланировано на начало сентября.