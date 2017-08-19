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Я уже с вами.
Запуск проекта запланирован на сентябрь.
На конференции руководящих и педагогических работников, которая прошла в стенах КемГУ, сообщили о создании портала для учащихся и выпускников.
Информационный портал получил название «Профориентир». На этом сайте обучающиеся смогут пройти профориентационную онлайн-диагностику. Также все желающие получат возможность ознакомиться с рынками образовательных услуг и труда.
Для преподавателей сайт станет методическим подспорьем. Более того, на сайте предусмотрены мероприятия по повышению квалификации специалистов, ответственных за профориентацию в образовательных организациях, сообщает пресс-служба областной администрации.
Информационный портал будет полезен и для родителей. Они получат информацию о рынках образовательных услуг и труда, советы по выбору детьми будущей профессии.
Известно, что открытие портала запланировано на начало сентября.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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