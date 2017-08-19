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Я уже с вами.
Цену за проезд подняли в маршрутках № 90, 94.
Утром, 19 августа, пассажиров маршрутов Ильинского направления ждал неприятный сюрприз. Так, перевозчики без предварительного предупреждения повысили стоимость проезда до 22 рублей. Владельцам транспортной карты пришлось заплатить 19 рублей.
Напомним, что накануне в Новокузнецке прошло совещание, посвященное данному вопросу. На нём присутствовали представители частных перевозчиков, депутаты городского Совета народных депутатов, представители Общественной палаты и мэр города.
По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу, которая изучит предоставленные маршрутчиками документы, обосновывающие требование повышения цены проезда.
«Отметим, что частный перевозчик, стихийно поднявший на маршрутах № 90 и 94 стоимость проезда сразу почти на 30%, на данном совещании не присутствовал и никаких документов с обоснованием необходимости повысить стоимость проезда именно до такой суммы в администрацию не предоставлял», — сообщает пресс-служба администрации.
Столь вероломное поведение перевозчика, считает администрация, говорит о неуважении к коллегам и общественности.
Согласно законодательству, частники вправе сами устанавливать стоимость проезда, однако при этом не стоит забывать о горожанах.
«Хозяин же автобусных маршрутов № 90 и 94 сегодня показал звериный оскал частного бизнеса — один из самых неприятных моментов экономики при отсутствии конкуренции», — добавили, а ведомстве.
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