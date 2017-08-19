Цену за проезд подняли в маршрутках № 90, 94.

Утром, 19 августа, пассажиров маршрутов Ильинского направления ждал неприятный сюрприз. Так, перевозчики без предварительного предупреждения повысили стоимость проезда до 22 рублей. Владельцам транспортной карты пришлось заплатить 19 рублей.

Напомним, что накануне в Новокузнецке прошло совещание, посвященное данному вопросу. На нём присутствовали представители частных перевозчиков, депутаты городского Совета народных депутатов, представители Общественной палаты и мэр города.

По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу, которая изучит предоставленные маршрутчиками документы, обосновывающие требование повышения цены проезда.

«Отметим, что частный перевозчик, стихийно поднявший на маршрутах № 90 и 94 стоимость проезда сразу почти на 30%, на данном совещании не присутствовал и никаких документов с обоснованием необходимости повысить стоимость проезда именно до такой суммы в администрацию не предоставлял», — сообщает пресс-служба администрации.

Столь вероломное поведение перевозчика, считает администрация, говорит о неуважении к коллегам и общественности.

Согласно законодательству, частники вправе сами устанавливать стоимость проезда, однако при этом не стоит забывать о горожанах.