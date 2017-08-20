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Путину предложили перенести столицу за Урал — реакция

Сегодня 07:55
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
eyfoniya.ru

«Доктрина размосквичивания» — такой проект направили недавно президенту Путину. Столицу предложили перенести в Сибирь или на Дальний Восток. Вот только мэр Москвы отреагировал очень резко.

Автором новой идеи стал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, пишет «РИА Новости». Эксперт уверен, что когда пятая часть населения России живёт в Московском регионе, для страны это губительно. Прежде всего из-за такой «гиперцентрализованности» Россия рискует потерять геополитическое преимущество — ведь все люди переезжают поближе к столице.

Поэтому нужно столицу переносить в Сибирь или на Дальний Восток, а заодно сосредоточиться на развитии этих регионов.

Ещё одна идея Юрия Крупнова — отказаться от городской многоэтажной застройки. Нужно строить невысокие дома и коттеджи, а каждой многодетной семье выдавать по родовой усадьбе размером не менее 30 соток.

Политики и общественники отнеслись к предложению Крупнова очень критично. Яростнее всех высказался мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте», припомнив «исконную» функцию Сибири:

«Перенести столицу на Дальний Восток — „гениальная“ идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».

Первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что уходить за Урал просто бессмысленно. Нужно просто развивать отдельные регионы и пересматривать бюджеты.

В Общественной палате напомнили, что подобные идеи периодически возникают, но практической пользы от них никакой. А первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Палаты Максим Григорьев и вовсе назвал новую столичную идею пиаром и сказал, что она противоречит реальности — на это потребуются сотни миллиардов долларов.

Комментарии 18
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Андрей
32 1
Не нужно этот бордель с названием столица переносить в Сибирь
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Владимир
43 2
Не нужно этот бордель с названием столица переносить в Сибирь
нужно просто отделить сибирь вместе с дальнем востоком от всей этой (элиты)
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Гость
6 0
нужно просто отделить сибирь вместе с дальнем востоком от всей этой (элиты)
И строить тут коммунизм
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Венz
32 1
Не удивительно, что Собянин отреагировал резко.
Это же покушение на его райскую жизнь. Он не дурак, прекрасно понимает, что все бабки, в которых он сегодня купается, сразу уплывут в новую столицу.
И грести деньги и блага лопатой экскаватора у него возможности не будет. И влияние его на порядок, а то и больше, поубавится. Сегодня он царь в масштабах МКАДа, а уберут столичные привилегии - он станет туземным царьком, типа наших, местных.
Достаточно почитать историю дореволюционной России от времён, когда Петр Первый перевёл столицу в Санкт-Петербург, то Москва изрядно захирела. Я даже не совсем понял, а зачем её Наполеон брал? Ведь в 1812 году столицей Москва уже не была.
Кстати, не так давно пришлось посмотреть исторический центр Москвы и Санкт-Петербурга. Так вот, сразу видно, у кого из градоначальников больше денег. Днем видно какой Санкт-Петербург облезлый, в отличии от Москвы.
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Венz
15 0
нужно просто отделить сибирь вместе с дальнем востоком от всей этой (элиты)
Вот придут китайцы и отделят!
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бродяга
7 0
Не нужно этот бордель с названием столица переносить в Сибирь
сейчас Сибирь позиционирует себя как отдельную страну, обратите внимание на статьи в местной прессе и то как люди говорят о себе, они всегда отделяют Сибирь и Россию. Так что один регион как минимум готов иметь свою столицу
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бродяга
1 3
Вот придут китайцы и отделят!
В 20 -е годы Деникину не удалось создать Дальневосточную Народную Республику, лишь потому, что Китай был слаб. Сегодня Китай та критическая величина, которая лишь своей мыслю может превратить дальний Восток в очередное перспективное с далеко идущими планами в экономике государство. И это не от Путина зависит, Путин никто и звать его никак, он просто кумир для народа. Какой-то русский скажет, что у нас есть ядерная бомба!!
- Ну есть, и что? Пришло время войн экономических, и любой человек у которого в голове мозги, а не Боярышник выберет экономику, откуда бы она не навязывалась
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z
7 0
Столицу может быть и не надо переносить, но чиговноежиков отмагаданить надо однозначно.
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Ветер перемен...
17 0
Вот сменим правительство,а там подумаем насчёт переноса столицы.
Логичнее когда столица в центре страны,а не на отшибе. Собянин вообще там пусть рот свой закроет. Вор на воре.
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бродяга
2 2
сейчас Сибирь позиционирует себя как отдельную страну, обратите внимание на статьи в местной прессе и то как люди говорят о себе, они всегда отделяют Сибирь и Россию. Так что один регион как минимум готов иметь свою столицу
а я бы не возражал бы, если бы моей страны столицей были Вашингтон или на крайняк Париж или Лондон.
а вообще и на Абу Даби или Дубай согласен.
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дворник
5 1
и чтобы вся эта шушера и нахлебники ринула к нам?
нет такого "счастья" мне не надо.
их не прокормишь.
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КоляYeti 14410
0 0
За Уралом НИКОГДА не дождутся пересмотра бюджетов - всё ворьё сконцентрировано в Москве (чинуши) или наворовав на стороне ломятся туды.
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Дмитрий
3 0
Не нужно этот бордель с названием столица переносить в Сибирь
Прилется пожертвовать одним сибирским городом или построить новый меж Н-ском и Краем. Может тогда в депутаты будут рваться не те, кто хочет квартирку в Москве и зарплату с пенсией. И инфраструктура подтянется, не надо будет из Тюмени в Омск лететь через Москву.
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Дмитрий
0 2
Вот придут китайцы и отделят!
Вот бы таких идиотов, как ты, отправить к китайцам, но, такие нигде не нужны
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Дмитрий
0 3
а я бы не возражал бы, если бы моей страны столицей были Вашингтон или на крайняк Париж или Лондон.
а вообще и на Абу Даби или Дубай согласен.
Ла, ладно, не будешь ты 7 женой в гареме
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Татьяна
0 1
В 20 -е годы Деникину не удалось создать Дальневосточную Народную Республику, лишь потому, что Китай был слаб. Сегодня Китай та критическая величина, которая лишь своей мыслю может превратить дальний Восток в очередное перспективное с далеко идущими планами в экономике государство. И это не от Путина зависит, Путин никто и звать его никак, он просто кумир для народа. Какой-то русский скажет, что у нас есть ядерная бомба!!
- Ну есть, и что? Пришло время войн экономических, и любой человек у которого в голове мозги, а не Боярышник выберет экономику, откуда бы она не навязывалась
Если президент по вашим словам никто то вы то кто?
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Татьяна
0 0
Вот сменим правительство,а там подумаем насчёт переноса столицы.
Логичнее когда столица в центре страны,а не на отшибе. Собянин вообще там пусть рот свой закроет. Вор на воре.
Когда уже сменим то?когда все встанут.
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адвокат
1 0
Вообще от этих Маскалей надо отделяться. Правильно их не на видят украинцы.Московское ИГО на россии.
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