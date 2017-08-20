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Я уже с вами.
«Доктрина размосквичивания» — такой проект направили недавно президенту Путину. Столицу предложили перенести в Сибирь или на Дальний Восток. Вот только мэр Москвы отреагировал очень резко.
Автором новой идеи стал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, пишет «РИА Новости». Эксперт уверен, что когда пятая часть населения России живёт в Московском регионе, для страны это губительно. Прежде всего из-за такой «гиперцентрализованности» Россия рискует потерять геополитическое преимущество — ведь все люди переезжают поближе к столице.
Поэтому нужно столицу переносить в Сибирь или на Дальний Восток, а заодно сосредоточиться на развитии этих регионов.
Ещё одна идея Юрия Крупнова — отказаться от городской многоэтажной застройки. Нужно строить невысокие дома и коттеджи, а каждой многодетной семье выдавать по родовой усадьбе размером не менее 30 соток.
Политики и общественники отнеслись к предложению Крупнова очень критично. Яростнее всех высказался мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте», припомнив «исконную» функцию Сибири:
«Перенести столицу на Дальний Восток — „гениальная“ идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».
Первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что уходить за Урал просто бессмысленно. Нужно просто развивать отдельные регионы и пересматривать бюджеты.
В Общественной палате напомнили, что подобные идеи периодически возникают, но практической пользы от них никакой. А первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Палаты Максим Григорьев и вовсе назвал новую столичную идею пиаром и сказал, что она противоречит реальности — на это потребуются сотни миллиардов долларов.
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Это же покушение на его райскую жизнь. Он не дурак, прекрасно понимает, что все бабки, в которых он сегодня купается, сразу уплывут в новую столицу.
И грести деньги и блага лопатой экскаватора у него возможности не будет. И влияние его на порядок, а то и больше, поубавится. Сегодня он царь в масштабах МКАДа, а уберут столичные привилегии - он станет туземным царьком, типа наших, местных.
Достаточно почитать историю дореволюционной России от времён, когда Петр Первый перевёл столицу в Санкт-Петербург, то Москва изрядно захирела. Я даже не совсем понял, а зачем её Наполеон брал? Ведь в 1812 году столицей Москва уже не была.
Кстати, не так давно пришлось посмотреть исторический центр Москвы и Санкт-Петербурга. Так вот, сразу видно, у кого из градоначальников больше денег. Днем видно какой Санкт-Петербург облезлый, в отличии от Москвы.
- Ну есть, и что? Пришло время войн экономических, и любой человек у которого в голове мозги, а не Боярышник выберет экономику, откуда бы она не навязывалась
Логичнее когда столица в центре страны,а не на отшибе. Собянин вообще там пусть рот свой закроет. Вор на воре.
а вообще и на Абу Даби или Дубай согласен.
нет такого "счастья" мне не надо.
их не прокормишь.
а вообще и на Абу Даби или Дубай согласен.
- Ну есть, и что? Пришло время войн экономических, и любой человек у которого в голове мозги, а не Боярышник выберет экономику, откуда бы она не навязывалась
Логичнее когда столица в центре страны,а не на отшибе. Собянин вообще там пусть рот свой закроет. Вор на воре.