«Доктрина размосквичивания» — такой проект направили недавно президенту Путину. Столицу предложили перенести в Сибирь или на Дальний Восток. Вот только мэр Москвы отреагировал очень резко.

Автором новой идеи стал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, пишет «РИА Новости». Эксперт уверен, что когда пятая часть населения России живёт в Московском регионе, для страны это губительно. Прежде всего из-за такой «гиперцентрализованности» Россия рискует потерять геополитическое преимущество — ведь все люди переезжают поближе к столице.

Поэтому нужно столицу переносить в Сибирь или на Дальний Восток, а заодно сосредоточиться на развитии этих регионов.

Ещё одна идея Юрия Крупнова — отказаться от городской многоэтажной застройки. Нужно строить невысокие дома и коттеджи, а каждой многодетной семье выдавать по родовой усадьбе размером не менее 30 соток.

Политики и общественники отнеслись к предложению Крупнова очень критично. Яростнее всех высказался мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте», припомнив «исконную» функцию Сибири:

«Перенести столицу на Дальний Восток — „гениальная“ идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».

Первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что уходить за Урал просто бессмысленно. Нужно просто развивать отдельные регионы и пересматривать бюджеты.

В Общественной палате напомнили, что подобные идеи периодически возникают, но практической пользы от них никакой. А первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Палаты Максим Григорьев и вовсе назвал новую столичную идею пиаром и сказал, что она противоречит реальности — на это потребуются сотни миллиардов долларов.