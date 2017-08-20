В российских школах предложили ввести устный экзамен по русскому языку. Для начала новую систему освоят в пилотных регионах.

О нововведениях в школьной системе рассказала министр образования Ольга Васильева на официальном сайте ведомства. По мнению Васильевой, оставить ЕГЭ в школах необходимо, ведь это — «социальный лифт» для талантливых выпускников из регионов. Но перемены нужны, и начнут с девятых классов. Здесь экзамен по русскому языку сделают устным:

«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна».

Готовиться стране нужно не только к устному русскому, но и к иностранному. Для девятиклассников экзамен по иностранному языку станет обязательным уже в 2020 году, для одиннадцатиклассников — в 2022-м, напомнила министр.

Напомним, Ольга Васильева также ратует за введение новых дисциплин для школьников. Как писал ВашГород.ру, с 1 сентября в учебной программе появится астрономия. А начиная с третьего класса ребят будут учить и совершенно новому для школ предмету.