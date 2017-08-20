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В школах появится устный экзамен по русскому языку — Минобрнауки

Сегодня 11:00
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vestnik.in.ua

В российских школах предложили ввести устный экзамен по русскому языку. Для начала новую систему освоят в пилотных регионах.

О нововведениях в школьной системе рассказала министр образования Ольга Васильева на официальном сайте ведомства. По мнению Васильевой, оставить ЕГЭ в школах необходимо, ведь это — «социальный лифт» для талантливых выпускников из регионов. Но перемены нужны, и начнут с девятых классов. Здесь экзамен по русскому языку сделают устным:

«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна».

Готовиться стране нужно не только к устному русскому, но и к иностранному. Для девятиклассников экзамен по иностранному языку станет обязательным уже в 2020 году, для одиннадцатиклассников — в 2022-м, напомнила министр.

Напомним, Ольга Васильева также ратует за введение новых дисциплин для школьников. Как писал ВашГород.ру, с 1 сентября в учебной программе появится астрономия. А начиная с третьего класса ребят будут учить и совершенно новому для школ предмету.

Комментарии 8
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1
15 1
Хватит выдумывать. Верните образование СССР!
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z
2 0
Ну и как оно собирается принимать устный экзамен? Кто будет сертифицировать уши преподавателей?
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Венz
9 1
Согласен с тем, что в СССР образование было на много выше, качественней.
И ещё, той же Васильевой и депутатам пора в законодательном порядке обязать СМИ и публичных политиков, чиновников, представителей журналистской братии, не пользоваться в таком объёме иностранной терминологией.
Т.к. они замусоривают наш язык американизмами.
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Галинка
1 0
Дайте ссылку или приведите текст ПОЛНОГО интервью, а не выдирайте и из контекста фразы. Очень здравые идеи у министра образования, н-р по унификации учебников.
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Учитель
0 1
Тогда доплачивайте учителям русского языка и литературы!
Устная часть ОГЭ, письменная, ОГЭ по литературе, итоговое сочинение, ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по литературе, а получаем, как учителя физкультуры и музыки.
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-
2 0
Для чего с 2020 у себя на Родине молодые люди все поголовно будут обязаны владеть иноземным языком?
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.....
1 0
Хватит выдумывать. Верните образование СССР!
Образование СССР растило человека-творца, созидателя. Нынешнее образование сделано для взращивания квалифицированного потребителя, умеющего только потребл*ть плоды чужих трудов.
В сырьевой колонии местное населения должно уметь только добывать сырье и обменивать его на еду и товары произведенные в других странах.
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Пенсионер
0 0
Образование СССР растило человека-творца, созидателя. Нынешнее образование сделано для взращивания квалифицированного потребителя, умеющего только потребл*ть плоды чужих трудов.
В сырьевой колонии местное населения должно уметь только добывать сырье и обменивать его на еду и товары произведенные в других странах.
Премьер Топтыгин же похвалил деревянные дома и призвал в них переселяться.
Всем понятно, что в бараки скоро переедем, если к тому времени китайцы весь лес не вывезут.
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