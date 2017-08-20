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Я уже с вами.
В российских школах предложили ввести устный экзамен по русскому языку. Для начала новую систему освоят в пилотных регионах.
О нововведениях в школьной системе рассказала министр образования Ольга Васильева на официальном сайте ведомства. По мнению Васильевой, оставить ЕГЭ в школах необходимо, ведь это — «социальный лифт» для талантливых выпускников из регионов. Но перемены нужны, и начнут с девятых классов. Здесь экзамен по русскому языку сделают устным:
«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна».
Готовиться стране нужно не только к устному русскому, но и к иностранному. Для девятиклассников экзамен по иностранному языку станет обязательным уже в 2020 году, для одиннадцатиклассников — в 2022-м, напомнила министр.
Напомним, Ольга Васильева также ратует за введение новых дисциплин для школьников. Как писал ВашГород.ру, с 1 сентября в учебной программе появится астрономия. А начиная с третьего класса ребят будут учить и совершенно новому для школ предмету.
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И ещё, той же Васильевой и депутатам пора в законодательном порядке обязать СМИ и публичных политиков, чиновников, представителей журналистской братии, не пользоваться в таком объёме иностранной терминологией.
Т.к. они замусоривают наш язык американизмами.
Устная часть ОГЭ, письменная, ОГЭ по литературе, итоговое сочинение, ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по литературе, а получаем, как учителя физкультуры и музыки.
В сырьевой колонии местное населения должно уметь только добывать сырье и обменивать его на еду и товары произведенные в других странах.
В сырьевой колонии местное населения должно уметь только добывать сырье и обменивать его на еду и товары произведенные в других странах.
Всем понятно, что в бараки скоро переедем, если к тому времени китайцы весь лес не вывезут.