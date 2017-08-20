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Новокузнечане смогут сами выбрать дороги для ремонта в 2018 году

Сегодня 09:30
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod.lv

В Новокузнецке стартовал новый дорожный опрос. Жители смогут выбрать дороги для ремонта в будущем году — в каждом районе города.

Опрос «Выбери дороги для ремонта» стартовал на сайте «Наш Новокузнецк» в пятницу и продлится до 10 сентября. Речь идёт о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Горожане могут выбрать по одному проблемному участку в каждом районе — мнения жителей учтут при формировании ремонтных списков на будущий год.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, в марте новокузнечане уже проголосовали за ремонт улиц Хлебозаводской, Транспортной, Ленина, Народной и другие. Все они вошли в программу.

Как уже писал ВашГород.ру, следить за ремонтом дорог по федеральной программе горожане могут в интернете. В соцсети «ВКонтакте» появилась специальная группа, где можно узнать последние новости о ремонте и оставить свои замечания.

Комментарии 9
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serega3308 1223
1 0
а где все районы только город ремонтируют
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Я в шоке
5 0
Ильинское и бызовское шоссе видимо к Новокузнецким дорогам не относятся
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дп
8 0
Рано начали опрос, еще не знаем как то, что в этом году отремонтировали перезимует. У нас часто бывает, вместе со снегом тают отремонтированные дороги.
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Черри
7 0
А мне больше интересно - вот отремонтировали дорожное полотно. Дорожной техники больше не видно. А все прилегающие дороги тоже вскрыты!! Убирали асфальт и с них тоже! Ямищи, ухабы, земля без асфальта!!! Машины тихо - тихо проползают, чтобы не разбить подвеску...2-3 машины за светофор успевают "проползти". И что? И так и останется???
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TigerShot89 9768
0 0
Рано начали опрос, еще не знаем как то, что в этом году отремонтировали перезимует. У нас часто бывает, вместе со снегом тают отремонтированные дороги.
На то что делали в этом году будет гарантия по договору. И переделка этих дорог в следующем году будет за счет подрядчиков. В опросе речь о тех объектах, на которые понадобятся федеральные, областные,городские деньги.
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TigerShot89 9768
0 0
А мне больше интересно - вот отремонтировали дорожное полотно. Дорожной техники больше не видно. А все прилегающие дороги тоже вскрыты!! Убирали асфальт и с них тоже! Ямищи, ухабы, земля без асфальта!!! Машины тихо - тихо проползают, чтобы не разбить подвеску...2-3 машины за светофор успевают "проползти". И что? И так и останется???
Потому что официально еще почти ничего нигде не завершено. У подрядчиков в Новокузнецке маловато и людей и техники для таких активных "боевых" действий.
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z
1 0
Скажите сумму бабла освоенного на дорогах за 20 лет тулиивизма.
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Ветер перемен...
0 0
Может все же мэр встанет,возьмёт своих прихвостней и на пазике проведёт по дорогам на которые жалуются жители? Мы вообще-то налоги платим,так что выполняйте свои обязанности, а не скидывайте свою работу на плечи горожан.
Что там с обновлениями трамвайной системы и подвижного состава? Очередной предвыборный трёп? Насколько мне известно, ни одна административная рожа ни в одно трамвайное депо не приезжала и не выясняла что и как на предприятии.
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