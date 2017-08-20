В Новокузнецке стартовал новый дорожный опрос. Жители смогут выбрать дороги для ремонта в будущем году — в каждом районе города.

Опрос «Выбери дороги для ремонта» стартовал на сайте «Наш Новокузнецк» в пятницу и продлится до 10 сентября. Речь идёт о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Горожане могут выбрать по одному проблемному участку в каждом районе — мнения жителей учтут при формировании ремонтных списков на будущий год.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, в марте новокузнечане уже проголосовали за ремонт улиц Хлебозаводской, Транспортной, Ленина, Народной и другие. Все они вошли в программу.

Как уже писал ВашГород.ру, следить за ремонтом дорог по федеральной программе горожане могут в интернете. В соцсети «ВКонтакте» появилась специальная группа, где можно узнать последние новости о ремонте и оставить свои замечания.