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Я уже с вами.
В Новокузнецке стартовал новый дорожный опрос. Жители смогут выбрать дороги для ремонта в будущем году — в каждом районе города.
Опрос «Выбери дороги для ремонта» стартовал на сайте «Наш Новокузнецк» в пятницу и продлится до 10 сентября. Речь идёт о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Горожане могут выбрать по одному проблемному участку в каждом районе — мнения жителей учтут при формировании ремонтных списков на будущий год.
Как напомнили в пресс-службе городской администрации, в марте новокузнечане уже проголосовали за ремонт улиц Хлебозаводской, Транспортной, Ленина, Народной и другие. Все они вошли в программу.
Как уже писал ВашГород.ру, следить за ремонтом дорог по федеральной программе горожане могут в интернете. В соцсети «ВКонтакте» появилась специальная группа, где можно узнать последние новости о ремонте и оставить свои замечания.
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Что там с обновлениями трамвайной системы и подвижного состава? Очередной предвыборный трёп? Насколько мне известно, ни одна административная рожа ни в одно трамвайное депо не приезжала и не выясняла что и как на предприятии.