Рост зарплат в России обязательно приведёт к росту пенсий. Об этом заявили эксперты.

Как недавно писал ВашГород.ру, реальные зарплаты россиян растут. Самая впечатляющая динамика наблюдалась в июле — по данным Росстата, заработные платы выросли на 4,6%.

По мнению экспертов, в такой ситуации пенсии тоже должны расти — так положено по закону. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова:

«Если у нас растёт реальная заработная плата, то это означает, что у нас будут расти и пенсионные выплаты. Это неизбежно в соответствии с существующими пенсионными правилами, существующим законом о пенсионных выплатах. Если сейчас растёт реальная зарплата, значит, должны вырасти в конечном счёте и пенсионные также выплаты, потому что они связаны между собой».

При этом давать прогнозы относительно других социальных выплат эксперт не стал. Будущую судьбу, например, детских пособий в такой экономической ситуации предсказать трудно.

Напомним, гарантированное увеличение пенсий запланировано на следующий год. Как писал ВашГород.ру, выплаты для неработающих россиян проиндексируют.