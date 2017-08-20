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Я уже с вами.
Рост зарплат в России обязательно приведёт к росту пенсий. Об этом заявили эксперты.
Как недавно писал ВашГород.ру, реальные зарплаты россиян растут. Самая впечатляющая динамика наблюдалась в июле — по данным Росстата, заработные платы выросли на 4,6%.
По мнению экспертов, в такой ситуации пенсии тоже должны расти — так положено по закону. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова:
«Если у нас растёт реальная заработная плата, то это означает, что у нас будут расти и пенсионные выплаты. Это неизбежно в соответствии с существующими пенсионными правилами, существующим законом о пенсионных выплатах. Если сейчас растёт реальная зарплата, значит, должны вырасти в конечном счёте и пенсионные также выплаты, потому что они связаны между собой».
При этом давать прогнозы относительно других социальных выплат эксперт не стал. Будущую судьбу, например, детских пособий в такой экономической ситуации предсказать трудно.
Напомним, гарантированное увеличение пенсий запланировано на следующий год. Как писал ВашГород.ру, выплаты для неработающих россиян проиндексируют.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ–92 8.25 руб
2002 г.
Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ–92 9.85 руб
2004 г.
Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ–92 14.4 руб
2005 г.
Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ–92 17.1 руб
2006 г.
Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин, считает Путин
литр АИ–92 17.45 руб
2007 г.
Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ–92 19.27 руб
2008 г.
Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ–92 20.60 руб
2009 г.
Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года
литр АИ–92 22.26 руб
2010 г.
Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ–92 25.00 руб
2011 г.
Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ–92 27.40 руб
2012 г.
Президент предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин
p.s транспортный налог так и не отменили
литр АИ–92 29.27 руб
2013 г.
Путин попросит "Роснефть" снизить цены на бензин
литр АИ–92 28.90. руб
2014 г.
Путин удивился росту цен на бензин
литр АИ–92 29.40. руб
2015 г.
Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году
литр АИ–92 33.00. руб
2016 г.
Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин.
Изменения вносятся в статью 193 Налогового кодекса. Ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два рубля на литр. Ставка на дизтопливо увеличится на рубль в расчете на литр.
литр АИ–92 35.50 руб.
2017 г.
Путин объяснил рост цен на бензин в России:
«Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень [цен]»
Родной, разноси свои комменты по времени. Чему вас только учат в Ольгино, бездари.