Минздрав и Генпрокуратура разберутся в истории с заражением кузбасских детей. Юные пациенты с муковисцидозом заразились страшной инфекцией в больницах.

Обращение в Минздрав и Генпрокуратура направила Зампред комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию Екатерина Курбангалеева. Также она попросила губернатора Амана Тулеева взять ситуацию на личный контроль.

Как пишет «РИА Новости», тревогу забили родители 20 кузбасских детей с муковисцидозом — тяжёлым наследственным заболеванием.

В апреле-мае 2017 года дети заразились бактерией сепация после госпитализации. Для людей с диагнозом «муковисцидоз» эта инфекция серьёзно ухудшает качество жизни и даже смертельно опасна. Пострадавшие дети — это половина ребят с муковисцидозом в регионе.

По информации пресс-службы Общественной палаты, теперь родителей заставляют отправить детей на повторную госпитализацию — в том числе тех, кто не заражён. Кузбассовцы боятся перекрёстного заражения для своих детей, но в ответ людям обещают санкции.

«Они (родители — ВашГород.ру) также сообщают, что в случае несогласия с госпитализацией им отказывают в предоставлении необходимых антибиотиков. Они считают, что чиновники от здравоохранения умалчивают, что ингаляционная терапия, по стандартам лечения, должна проходить только в домашних условиях, так как пациенты с муковисцидозом после заражения сепацией должны лечиться круглогодично», — цитирует сайт сообщение Палаты.

Добавим, заразились дети в разных клиниках. В тот период часть пациентов находились в Российской детской клинической больнице, часть отправили в Областную детскую больницу в Кемерове.

Напомним, муковисцидоз — это системное неизлечимое наследственное заболевание. При таком диагнозе страдает желудочно-кишечный тракт, нарушены функции лёгких, поражены железы внешней секреции.