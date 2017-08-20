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Правительство потратит 150 миллиардов на железные дороги в Сибири

Сегодня 15:00
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tourweek.ru

Владимир Путин поручил выделить 150 млрд руб. на развитие железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект рассчитан на два года.

Модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей обсудили на совещании по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

В документе требуется «с учётом ранее данных поручений Президента Российской Федерации обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Средства на модернизацию железных дорог возьмут из Фонда национального благосостояния. В 2017 году лимит — до 100 млрд руб., в 2018-м — до 50 млрд.

Напомним, недавно ВашГород.ру писал, что на развитие Крыма направят 57 млрд руб. из бюджета страны.

Добавим, Владимиру Путину на днях предложили перенести столицу России из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Сильнее всех возмутился мэр Москвы Сергей Собянин.

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