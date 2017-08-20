В Новокузнецке пройдёт большой фестиваль светящихся шаров. Горожане отпустят в небо сотни воздушных «фонариков» в честь Дня шахтёра.

Фестиваль пройдёт 27 августа на Площади общественных мероприятий. Развлекательная программа начнётся в 18.00. В 21.30 начнётся розыгрыш, шарики полетят в небо в 22.00.

Как рассказали ВашГород.ру организаторы праздника, купить светящийся шар можно на месте, за 150 руб. Также вам дадут купон на розыгрыши призов и смартфона.

Подробности фестиваля и список призов для розыгрыша можно уточнить в группе праздника в соцсети «ВКонтакте».