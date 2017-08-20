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Эксперты представили топ-5 сказочных смартфонов будущего

20 августа 18:00
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
smartzone.in.ua

В сети появился рейтинг самых ожидаемых и весьма неожиданных смартфонов. Гаджеты уже скоро появятся в продаже.

Как сообщает «ВладТайм» со ссылкой на рейтинг The MiseTimes of Asia, пятым стал Triple display flip phone на Android. У этого телефона сразу три рабочих экрана, а внешне он напоминает популярную шоколадку «Тоблерон». Экраны можно использовать одновременно или по очереди.

За ним идёт юбилейный iPhone X, который грозится стать самым дорогим гаджетом в истории Apple — более $ 1000. В нём будут новые функции, 3D-сенсор и другие сюрпризы.

На третьем месте — Nokia morph. Этот телефон очень необычного вида — он представляет собой один большой гибкий сенсорный дисплей, сверхпрочный.

На втором месте — снова детище Apple, но уже iPhone 9. Это сверхмощный представитель нового поколения айфонов.

А лидером рейтинга стал телефон Comet. Его презентовали ещё в 2015 году, но в продажу так и не выпустили — слишком инновационный гаджет оказался. Он полностью водонепроницаемый и имеет LED-подсветку.

Напомним, недавно ВашГород.ру писал о малоизвестных, но очень полезных функциях айфона.

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