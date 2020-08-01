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В Красноярске объявили режим ЧС из-за страшного ливня

20 августа 17:31
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
facebook.com

В ночь на воскресенье на соседний Красноярск обрушился сильный ливень. Затопило весь город — власти объявили режим ЧС.

Как сообщает пресс-служба красноярской администрации, только до 11 утра в городе выпало 44 мм осадков (месячная норма 68 мм — ВашГород.ру), ещё 14 мм обещают в течение суток. В город вывели всю откачивающую технику, пожарные машины, а также технику предприятий, управления железной дороги и МЧС.

Затоплены парковки, перекрыты улицы и подземные переходы, не ходят трамваи и троллейбусы. В районах начались перебои с электричеством. Администрация готовится к возможной эвакуации жителей:

«Глава города Эдхам Акбулатов поручил службам ГО и ЧС, а также администрациям районов подготовить места для возможной эвакуации людей на случай подтопления. Предприятиям и организациям, обеспечивающим электроснабжение, дано поручение провести проверку подстанций и сетей, а также провести отключение электроснабжения в тех местах, где есть угроза возникновения аварийных ситуаций».

Красноярцы с утра выкладывают в соцсетях пугающие фото и видео с разных уголков города.

Добавим, по данным «Гисметео», в Новосибирской и Кемеровской областях всю рабочую неделю будут идти небольшие дожди. Ливней синоптики пока не обещают.

Комментарии 9
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Блииин!
9 0
Красноярску просто не повезло, но вот если подобное произойдёт в Новокузнецке - то будет катастрофа!
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1
19 19
Вы там держитесь. Нам нужнее Сирия с Донбассом....
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Маврик Донской
37 12
Вы там держитесь. Нам нужнее Сирия с Донбассом....
Когда в голове мякина,то лучше промолчать...
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Свой
5 1
Вода это жизнь.Благо,что мы не в пустыне.
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Серый
3 1
Красноярску просто не повезло, но вот если подобное произойдёт в Новокузнецке - то будет катастрофа!
Ну и чем-же Кузня родная отличается от Красноярска???
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2
11 6
Когда в голове мякина,то лучше промолчать...
Ну вот и помолчите
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Митрич
2 0
Вы там держитесь. Нам нужнее Сирия с Донбассом....
Дебил!
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Блииин!
0 0
Ну и чем-же Кузня родная отличается от Красноярска???
Администрацией.
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