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Я уже с вами.
В ночь на воскресенье на соседний Красноярск обрушился сильный ливень. Затопило весь город — власти объявили режим ЧС.
Как сообщает пресс-служба красноярской администрации, только до 11 утра в городе выпало 44 мм осадков (месячная норма 68 мм — ВашГород.ру), ещё 14 мм обещают в течение суток. В город вывели всю откачивающую технику, пожарные машины, а также технику предприятий, управления железной дороги и МЧС.
Затоплены парковки, перекрыты улицы и подземные переходы, не ходят трамваи и троллейбусы. В районах начались перебои с электричеством. Администрация готовится к возможной эвакуации жителей:
«Глава города Эдхам Акбулатов поручил службам ГО и ЧС, а также администрациям районов подготовить места для возможной эвакуации людей на случай подтопления. Предприятиям и организациям, обеспечивающим электроснабжение, дано поручение провести проверку подстанций и сетей, а также провести отключение электроснабжения в тех местах, где есть угроза возникновения аварийных ситуаций».
Красноярцы с утра выкладывают в соцсетях пугающие фото и видео с разных уголков города.
Хей, лето подходит к концу, а вы ещё не были на море? Тогда приезжайте к нам в Красноярск и купайтесь на здоровье! #красноярск #потоп #море
Публикация от Наталья (@natali_main)
Добавим, по данным «Гисметео», в Новосибирской и Кемеровской областях всю рабочую неделю будут идти небольшие дожди. Ливней синоптики пока не обещают.
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