В ночь на воскресенье на соседний Красноярск обрушился сильный ливень. Затопило весь город — власти объявили режим ЧС.

Как сообщает пресс-служба красноярской администрации, только до 11 утра в городе выпало 44 мм осадков (месячная норма 68 мм — ВашГород.ру), ещё 14 мм обещают в течение суток. В город вывели всю откачивающую технику, пожарные машины, а также технику предприятий, управления железной дороги и МЧС.

Затоплены парковки, перекрыты улицы и подземные переходы, не ходят трамваи и троллейбусы. В районах начались перебои с электричеством. Администрация готовится к возможной эвакуации жителей:

«Глава города Эдхам Акбулатов поручил службам ГО и ЧС, а также администрациям районов подготовить места для возможной эвакуации людей на случай подтопления. Предприятиям и организациям, обеспечивающим электроснабжение, дано поручение провести проверку подстанций и сетей, а также провести отключение электроснабжения в тех местах, где есть угроза возникновения аварийных ситуаций».

Красноярцы с утра выкладывают в соцсетях пугающие фото и видео с разных уголков города.

Публикация от Катя Синькова (@sinkovakatia) Авг 20 2017 в 3:15 PDT

Хей, лето подходит к концу, а вы ещё не были на море? Тогда приезжайте к нам в Красноярск и купайтесь на здоровье! #красноярск #потоп #море Публикация от Наталья (@natali_main) Авг 20 2017 в 3:24 PDT

Добавим, по данным «Гисметео», в Новосибирской и Кемеровской областях всю рабочую неделю будут идти небольшие дожди. Ливней синоптики пока не обещают.