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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

В Новокузнецке без вести пропала 28-летняя девушка

Сегодня 07:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lizaalert.org

В Новокузнецке объявлены поиски Галины Долматовой.

Она ушла из дома в 13-ом микрорайоне. Последний раз девушку видели 4 августа 2017 года. До настоящего времени о местонахождении новокузнечанки ничего неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые до плеч, глаза каре-зелёные.

Особые приметы: татуировка в виде кошки на щиколотке.

Была одета: куртка серая, джинсы синие, мокасины коричневые.

С собой: сумка жёлтая, документы.

Отмечается, что девушка может находиться в любом регионе России.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Долматовой, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.

Комментарии 1
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Андрей
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Куда делась,жить страшно становится,каждую неделю люди пропадают
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