В Новокузнецке объявлены поиски Галины Долматовой.

Она ушла из дома в 13-ом микрорайоне. Последний раз девушку видели 4 августа 2017 года. До настоящего времени о местонахождении новокузнечанки ничего неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые до плеч, глаза каре-зелёные.

Особые приметы: татуировка в виде кошки на щиколотке.

Была одета: куртка серая, джинсы синие, мокасины коричневые.

С собой: сумка жёлтая, документы.

Отмечается, что девушка может находиться в любом регионе России.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Долматовой, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.