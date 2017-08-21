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Я уже с вами.
В Новокузнецке объявлены поиски Галины Долматовой.
Она ушла из дома в 13-ом микрорайоне. Последний раз девушку видели 4 августа 2017 года. До настоящего времени о местонахождении новокузнечанки ничего неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые до плеч, глаза каре-зелёные.
Особые приметы: татуировка в виде кошки на щиколотке.
Была одета: куртка серая, джинсы синие, мокасины коричневые.
С собой: сумка жёлтая, документы.
Отмечается, что девушка может находиться в любом регионе России.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Долматовой, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
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