ВашГород.ру желает читателям доброго утра и предлагает начать его с зарядки.

А движения можно повторять у группы электронных малышей, которая недавно поставила в Китае рекорд по самому массовому танцу роботов. Сразу 1069 устройств выполняли ритмичные движения под электронную музыку.

Одни любители животных выбирают себе в компаньоны собак, другие — кошек. А вот житель ЮАР Кевин Ричардсон не стал мелочиться и подружился со львами. 41-летний Кевин обнимает огромных кошек, гладит и тискает их, словно домашних мурок.

Кевину позволяют так с собой обращаться лишь те из хищников, которых он вырастил. В общении с любимцами он придерживается личной методики — не пытается сломать волю животного, а, наоборот, общается с ним на равных, полагаясь на инстинкты. В интернете Кевина окрестили заклинателем львов, а телеканал «Дискавери» снял про него документальный фильм.

Не перевелись ещё в мире романтики. Житель Астаны оригинально позвал любимую замуж. Он пробежал по городу около 15 километров, но так, чтобы его маршрут выстроился в слова «Выходи за меня». Бег астанчанин отслеживал на специальных приложениях с навигаторами, а результат вмонтировал в видео с поздравлением для любимой на годовщину. Та ответила согласием, сообщает «TJ».

Ещё немного о питомцах. Если вы фанатеете по енотам, то эта подборка видео наверняка доставит вам удовольствие. Авторы собрали пять самых популярных роликов с пушистыми бандитами ещё несколько лет тому назад. Но разве у милых видео есть срок годности?

В ожидании очередной серии «Игры Престолов» российские фанаты саги в очередной раз креативят. Символы домов Вестероса, похожие на гербы российских городов, уже находили. Теперь сопоставили персонажей со звёздами нашего шоу-бизнеса.

Удачного дня!